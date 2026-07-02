Доллар вырос перед большими выходными 2.07.2026, 14:30

Евро упал.

Национальный банк Беларуси обновил официальные курсы валют на четверг, 2 июля. Перед длинными выходными доллар укрепился, тогда как евро и российский рубль немного подешевели.

Регулятор ежедневно устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к белорусскому рублю. Наиболее востребованными среди населения остаются доллар США, евро и российский рубль.

Согласно данным Нацбанка, на 2 июля официальный курс составляет: доллар США — 2,9062 белорусского рубля, евро — 3,3096 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7310 белорусского рубля.

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