Доллар вырос перед большими выходными
- 2.07.2026, 14:30
Евро упал.
Национальный банк Беларуси обновил официальные курсы валют на четверг, 2 июля. Перед длинными выходными доллар укрепился, тогда как евро и российский рубль немного подешевели.
Регулятор ежедневно устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к белорусскому рублю. Наиболее востребованными среди населения остаются доллар США, евро и российский рубль.
Согласно данным Нацбанка, на 2 июля официальный курс составляет: доллар США — 2,9062 белорусского рубля, евро — 3,3096 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7310 белорусского рубля.