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Польша стала выдавать меньше виз иностранцам

  • 2.07.2026, 14:27
Польша стала выдавать меньше виз иностранцам

Беларусы остаются главными получателями.

В 2025 году Польша выдала иностранцам 346 885 виз. Это на 10,75% меньше, чем годом ранее, и на 36,19% меньше, чем в 2023 году. При этом граждане Беларуси снова стали крупнейшей группой получателей польских виз, следует из отчета, подготовленного Консульским департаментом МИД Польши. Внимание на документ обратил MOST.

По данным МИД, в последние годы Польша выдает все меньше виз. В 2022 году было выдано 610 992 визы, в 2023 году — 543 628, в 2024 году — 388 685, а в 2025 году — 346 885.

В отчете говорится, что после изменений в визовой системе польскую визу стало сложнее получить. Ведомство пишет, что эти изменения должны были устранить пробелы в системе и усилить контроль над миграционными процессами.

Список стран, граждане которых получили больше всего польских виз, уже четвертый год подряд возглавляет Беларусь.

На втором месте в 2025 году были граждане Украины, на третьем — Китая. В десятку также вошли Индия, Турция, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Армения и Узбекистан.

Сократилась выдача национальных виз

Больше всего за последние годы снизилось число виз типа D, то есть национальных виз. В 2022 году Польша выдала 537 952 такие визы, а в 2025 году — 255 286. Это на 52,5% меньше.

Несмотря на сокращение, визы типа D остаются основным типом виз, которые выдает Польша.

В 2025 году также было выдано 91 585 виз типа C, то есть шенгенских виз. Это почти столько же, сколько годом ранее: в 2024 году Польша выдала 91 904 такие визы.

Реже всего Польша выдает транзитные визы типа A. В 2022 году было выдано 109 таких виз, а в 2025 году — 14.

Студенческих виз тоже стало меньше

В отчете отдельно говорится о снижении числа виз для иностранных студентов. В 2023 году Польша выдала 21 036 студенческих виз, в 2024 году — 15 551, а в 2025 году — 11 676.

МИД связывает это с реформой выдачи национальных виз для учебы. Среди изменений — обязанность подтверждать иностранные аттестаты. Также часть иностранцев должна предъявлять документ о знании языка обучения минимум на уровне B2.

Виза стала дороже

МИД Польши также пишет об изменении консульских сборов. Большинство из них повысили примерно на 20−25%.

Отдельно вырос сбор за прием и рассмотрение заявления на национальную визу. Его подняли до 200 евро, то есть на 50%. В отчете говорится, что цель такого решения — ограничить использование национальной визы для въезда в Польшу или другие страны Шенгенской зоны с целью, которая отличается от заявленной.

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