Единственный НПЗ Грузии отказался от нефти из России 2.07.2026, 14:34

Из-за угрозы санкций ЕС.

Компания Black Sea Petroleum (BSP), которая управляет единственным в Грузии нефтеперерабатывающим заводом Kulevi Oil Refinery в порту Кулеви, объявила об отказе от закупок российской нефти.

В сообщении отмечается, что начиная с августа-сентября 2026 года на заводе будет перерабатываться сырье «исключительно нероссийского происхождения».

«Это откроет доступ для продукции, производимой компанией Black Sea Petroleum, к высокорентабельным рынкам», — сообщили в компании, назвав этот шаг «диверсификацией сырья».

Компания «Русснефть» начала поставлять нефть для завода в Кулеви, мощность первой очереди которого достигает 1,2 млн тонн в год, в октябре 2025-го.

В феврале Евросоюз обсуждал возможность включения нефтяного терминала Кулеви в санкционный список из-за возможного участия в реэкспорте российской нефти и обходе европейских ограничений с помощью заходивших в порт теневых танкеров.

В начале марта ЕС внес BSP в предварительный список организаций, подлежащих ограничениям в рамках готовящегося 20-го пакета санкций.

Однако после этого власти Грузии обязались полностью закрыть порт для санкционных российских танкеров и прекратить реэкспорт сырья, а в конце месяца гендиректор компании Давид Поцхверия анонсировал полный отказ от сырья из РФ.

Он заявлял, что BSP начинает поставки для НПЗ Кулеви туркменского и казахстанского сырья, а также из нефти из «других альтернативных источников» с целью «полностью заменить имеющуюся российскую». В результате ЕС исключил терминал в Кулеви из готовящегося пакета санкций.

За первые шесть месяцев 2026 года BSP, по ее собственным данным, переработала более 650 000 тонн сырья. Также компания расширила партнерство с международной технологической корпорацией Honeywell, договорившись о закупках и внедрении оборудования и автоматизированных систем управления. В первом квартале 2027-го BSP планирует начать выпускать дорожный битум для грузинского и экспортного рынков, а во втором — кулевский завод, первый грузинский НПЗ полного цикла, сможет начать производство авиатоплива, заявили в компании.

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