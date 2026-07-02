Элитам придется решать вопрос Путина 1 Андрей Коваленко

2.07.2026, 14:10

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Другого пути не существует.

Путин продолжает стоять на распутье между завершением войны, ее продолжением с последующей мобилизацией в России и продолжением противостояния с Украиной с попыткой прямого втягивания в войну европейских стран НАТО путем нанесения воздушных ударов. Хотя и понятно, что это приведет к гарантированному ответу с их стороны.

В РФ есть представители элит, которые выступают за прекращение огня и вхождение Москвы в переговорный процесс, но они, похоже, менее популярны, чем те, кто предлагает войну и дипломатическое затягивание времени. Удары по России, которые будут только наращиваться, помогают создавать условия для завершения войны.

Но российским элитам, не исключено, придется решать вопрос Путина, чтобы завершить это военное безумие, которое пока не хочет прекратить провозглашенный российский лидер.

Другого пути, кроме силового принуждения России к миру, к сожалению, не существует. Дипломатия без силы, с логическими аргументами и отсылками к международному праву, применялась с 2014 года. И ни одна сторона, которая вела диалог с Путиным с позиции логики, не была успешной, поскольку в такой дипломатии сталкивались две параллельные реальности.

Только дипломатия с применением силовых инструментов приближает российскую реальность к реальности настоящей.

Андрей Коваленко, Telegram

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