Кая Каллас: Мы продолжим повышать цену, пока Россия не поймет, что не может победить 2.07.2026, 14:20

Кая Каллас

Фото: Getty Images

ЕС введет новые санкции против РФ.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отреагировала на комбинированный российский удар по Киеву и заявила, что предложит расширение санкций против Москвы. Соответствующий пост она опубликовала в соцсети X.

Каллас подчеркнула, что «одни лишь слова осуждения не остановят атаки на Киев».

«Только постоянная военная поддержка Украины и усиление давления на Москву могут это сделать», – добавила она.

Глава европейской дипломатии напомнила, что на этой неделе ЕС приступил к выплатам в рамках кредита в размере 90 миллиардов евро для укрепления обороны Украины.

«Сегодня я предложу ввести санкции против большего числа организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на удары. Чем больше Москва нападает на гражданское население, тем больше санкций нужно вводить. Мы продолжаем повышать цену, пока Россия не поймет, что не может победить», – заявила Каллас.

Глава европейской дипломатии уточнила, что представители Евросоюза в Киеве находятся в безопасности после ночной атаки, и поблагодарила их за работу «в самых сложных условиях».

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