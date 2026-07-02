Одна из крупнейших сетей лабораторий Беларуси сменит название 3 2.07.2026, 13:13

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Ребрендинг связан с изменением структуры собственности.

Сеть медицинских лабораторий Synlab объявила о смене названия. В ближайшее время компания начнет работать под брендом MonoLab, пишет Onliner.

Как сообщили в компании, ребрендинг связан с изменением структуры собственности. Белорусское подразделение больше не входит в состав международной группы Synlab International и продолжит работу как самостоятельная медицинская лаборатория.

В компании подчеркивают, что для пациентов смена бренда не повлечет серьезных изменений. Постепенно будут обновлены вывески, фирменный стиль, информационные материалы и клиентские сервисы, однако принципы работы останутся прежними.

В планах MonoLab — расширение сети, увеличение количества доступных исследований, развитие новых направлений лабораторной диагностики и внедрение дополнительных сервисов для пациентов и партнеров.

Напомним: лаборатория начала работу в Беларуси в 2002 году. В 2006 году она вошла в состав немецкой группы Synlab International, а теперь продолжит деятельность уже как независимый белорусский бренд.

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