Одна из крупнейших сетей лабораторий Беларуси сменит название

Одна из крупнейших сетей лабораторий Беларуси сменит название3
- 2.07.2026, 13:13
- 2,138
Ребрендинг связан с изменением структуры собственности.
Сеть медицинских лабораторий Synlab объявила о смене названия. В ближайшее время компания начнет работать под брендом MonoLab, пишет Onliner.
Как сообщили в компании, ребрендинг связан с изменением структуры собственности. Белорусское подразделение больше не входит в состав международной группы Synlab International и продолжит работу как самостоятельная медицинская лаборатория.
В компании подчеркивают, что для пациентов смена бренда не повлечет серьезных изменений. Постепенно будут обновлены вывески, фирменный стиль, информационные материалы и клиентские сервисы, однако принципы работы останутся прежними.
В планах MonoLab — расширение сети, увеличение количества доступных исследований, развитие новых направлений лабораторной диагностики и внедрение дополнительных сервисов для пациентов и партнеров.
Напомним: лаборатория начала работу в Беларуси в 2002 году. В 2006 году она вошла в состав немецкой группы Synlab International, а теперь продолжит деятельность уже как независимый белорусский бренд.