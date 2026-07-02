Лукашенко направился в Мьянму 1 2.07.2026, 14:07

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Диктатор едет в страну, где правит хунта.

Лукашенко из Индонезии направился в Мьянму. В программе поездки встреча в формате «один на один» с главой хунты Мин Аун Хлайном. Стороны обсудят «наиболее актуальные вопросы белорусско-мьянманских отношений».

Напомним, весной 2021 года военные Мьянмы во главе с командующим вооруженными силами страны генералом Мин Аун Хлайном свергли избранное правительство страны под руководством фактического премьер-министра и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.

Все попытки провести массовые митинги, забастовки и акции гражданского неповиновения с тех пор жестоко подавлялись военным правительством. ООН фиксировала стрельбу на поражение по толпам протестующим в городах по всей стране.

Ранее сообщалось, что режим Лукашенко поставляет Мьянме системы ПВО и обучает сотрудников оборонных предприятий.

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