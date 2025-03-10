CМИ: Глава военной хунты Мьянмы во время визита в Минск договаривался о поставках оружия 4 10.03.2025, 14:22

2,142

Мин Аун Хлайн

Фото: AFP

Встреча состоялась 7 марта.

Глава военной хунты Мьянмы Мин Аун Хлайн, прибывший в Минск 7 марта и встречавшийся с Александром Лукашенко, договаривался о поставках оружия. Об этом сообщило издание Mizzima News Media, которое освещает события в Мьянме из-за границы, заметило «Радыё Свабода».

Как написало издание Mizzima News Media, во время визита в Минск Мин Аун Хлайн провел встречи с официальными лицами и принял участие в бизнес-форуме, который прошел в столичном «Президент-Отеле».

«Во время визита Мин Аун Хлайн обсудил вопросы экономического и торгового сотрудничества и безопасности, включая поставки оружия», — говорится в материале.

Журналисты напомнили, что в отчете продемократического движения Justice for Myanmar за 2022 год Беларусь была указана как одна из стран, которые поставляют оружие военной хунте Мьянмы.

Издание также подчеркивает, что Беларусь в 2021 году выступила против резолюции ООН, в которой осуждали военный переворот в Мьянме. В сентябре 2023 года государство аккредитовало в Беларуси своего военного атташе.

Премьер-министр и председатель Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн приехал в Минск и встретился с Александром Лукашенко 7 марта, сразу после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказали в пресс-службе Лукашенко, «лидеры стран обсудили развитие сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, определили планы на будущее. В том числе речь зашла о совместной работе в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и научной сфере».

Напомним, 2 февраля 2021 года в Мьянме под руководством главнокомандующего вооруженными силами старшего генерала Мин Аун Хлайна был совершен военный переворот, вызвавший массовые протесты, которые переросли в гражданскую войну. Власть перешла к военной хунте.

По оценкам организации Аrmed Conflict Location & Event Data, на 24 июня 2022 года в результате насилия после переворота в общей сложности было убито около 21 тысячи человек.

В Мьянме, так же как и в Беларуси, существует процедура лишения гражданства. Кроме того, Мьянма и Беларусь — единственные страны, в отношении которых Международная организация труда приняла резолюцию о применении статьи № 33 своего устава, таким образом призвав мировое сообщество к пересмотру отношений с их властями.

Мьянма, в которой установлена жесткая диктатура, обложена санкциями и находится практически в полной международной изоляции. Причем ограничения против властей Беларуси связаны и с этим государством. К примеру, Великобритания ввела санкции против лиц и организаций, которые содействовали поставкам оружия и оборудования для вооруженных сил Мьянмы из России и Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com