Появились кадры с роковой свадьбы племянницы Путина 12.10.2026, 5:34

Вера Подгузова

Брак закончился скандалом и проблемами для экс-супруга.

В сети появились кадры со свадьбы двоюродной племянницы российского диктатора Владимира Путина – вице-президента «ПСБ Банка» Веры Подгузовой и владельца «Майер Групп» Константина Майора. Пара поженилась в сентябре 2025 года, однако их брак не продлился даже года, пишет «24 канал».

Скандальный развод и попытки сохранить репутацию

Несколько источников в СМИ сообщили, что Подгузова ушла от Майора из-за «внезапных вспышек неадекватного поведения» бизнесмена, обуздать которые ему так и не удалось.

После разрыва отношений бизнесмен пытался продемонстрировать лояльность к верхушке Кремля и сохранить имидж человека, близкого к семье. Ко дню рождения Владимира Путина на медиафасадах компании разместили портреты диктатора, а также распространили видеоролик с призывом «Вова, домой».

Несмотря на публичную демонстрацию такой преданности, Константину Майору так и не удалось решить проблему и выйти из «черного списка» Службы безопасности президента России и ФСТ.

«Майер Групп» арендовала фасады под рекламу в столичных торговых центрах «Хорошо» (Хорошевское шоссе) и «Океания» (Кутузовский проспект). Но затем разорвал отношения и даже провел мощную PR-атаку на владельцев», - говорится в материале.

Впоследствии выяснилось, что через сеть офшоров и российских фирм конечной владелицей этих торговых центров является Лилия Ротенберг. После публичных действий арендатора ее структуры подали серию исков о возмещении убытков, которые гражданский суд удовлетворил в полном объеме.

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