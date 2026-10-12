Появились кадры с роковой свадьбы племянницы Путина
- 12.10.2026, 5:34
Брак закончился скандалом и проблемами для экс-супруга.
В сети появились кадры со свадьбы двоюродной племянницы российского диктатора Владимира Путина – вице-президента «ПСБ Банка» Веры Подгузовой и владельца «Майер Групп» Константина Майора. Пара поженилась в сентябре 2025 года, однако их брак не продлился даже года, пишет «24 канал».
Скандальный развод и попытки сохранить репутацию
Несколько источников в СМИ сообщили, что Подгузова ушла от Майора из-за «внезапных вспышек неадекватного поведения» бизнесмена, обуздать которые ему так и не удалось.
После разрыва отношений бизнесмен пытался продемонстрировать лояльность к верхушке Кремля и сохранить имидж человека, близкого к семье. Ко дню рождения Владимира Путина на медиафасадах компании разместили портреты диктатора, а также распространили видеоролик с призывом «Вова, домой».
Несмотря на публичную демонстрацию такой преданности, Константину Майору так и не удалось решить проблему и выйти из «черного списка» Службы безопасности президента России и ФСТ.
«Майер Групп» арендовала фасады под рекламу в столичных торговых центрах «Хорошо» (Хорошевское шоссе) и «Океания» (Кутузовский проспект). Но затем разорвал отношения и даже провел мощную PR-атаку на владельцев», - говорится в материале.
Впоследствии выяснилось, что через сеть офшоров и российских фирм конечной владелицей этих торговых центров является Лилия Ротенберг. После публичных действий арендатора ее структуры подали серию исков о возмещении убытков, которые гражданский суд удовлетворил в полном объеме.