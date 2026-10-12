Активистка из Дели стала новым символом сопротивления в Индии 12.10.2026, 2:33

Фото: ullekhnp.com

Неха Бора призвала сторонников не прекращать выступления даже после задержания.

29-летняя Неха Бора, докторантка и лидер студенческого движения, стала одной из самых заметных фигур протестов, бросивших серьезный вызов правительству премьера Нарендры Моди за последние годы, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

На этой неделе она присоединилась к демонстрациям против предполагаемых нарушений при формировании списков избирателей, а в субботу ее задержала полиция.

Когда правоохранители перекрыли протестующим дорогу к традиционному месту демонстраций Джантар-Мантар в Нью-Дели, Бора призвала собраться на другом конце города, на ремесленном рынке Дилли-Хаат.

«Сегодня Дилли-Хаат становится Джантар-Мантар», — написала она в соцсети X. Позже, уже находясь под стражей, активистка призвала сторонников не прекращать выступления.

«Я задержана. Но движение — нет», — заявила Бора в опубликованном в интернете видео. В тот же день ее освободили.

Протесты организовала молодежная партия «Тараканов». Участники требуют отставки главы избирательной комиссии Гьянеша Кумара. Они утверждают, что избирательные списки лишились 130 миллионов имен. Комиссия отрицает обвинения в предвзятости, а правящая партия Моди считает критику попыткой подорвать доверие к выборам.

Путь Боры в политику начался не с партийной борьбы, а с театра. Во время учебы в Делийском университете она участвовала в театральной группе, а затем заинтересовалась студенческими протестами против закона о гражданстве, принятого в 2019 году.

Позже активистка выступала против утечек экзаменационных заданий, безработицы и действий полиции.

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