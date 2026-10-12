ВСУ поразили восемь российских пусковых установок баллистики

ВСУ поразили восемь российских пусковых установок баллистики1
- 12.10.2026, 1:18
Удары уже заставляли РФ менять планы ракетных атак.
В течение сентября и начала октября Силы обороны поразили 8 пусковых установок, с которых россияне запускают баллистические ракеты. Об этом во время общения с журналистами заявил министр обороны Евгений Хмара.
Три установки были уничтожены, пять – повреждены. По его словам, РФ использовала их для нанесения баллистических ударов по Украине. В свою очередь, украинские ответные удары «уже заставляли противника отменять или изменять запланированные баллистические атаки».
Хмара отметил, что имеющихся и потенциальных поставок ракет для противобаллистической обороны недостаточно, чтобы полностью противостоять этой угрозе, которую он назвал критической. Поэтому Украина продолжает работать с партнерами в этом направлении.
«Задача – не ждать крупных долгосрочных контрактов, а максимально быстро находить доступные запасы у партнеров и ускорять их передачу Украине. Нам нужны десятки и сотни ракет, а не единичные поставки», – сказал он, добавив, что Украина будет продолжать асимметричный ответ, включающий поражение российских пусковых установок.