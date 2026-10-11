В Беларусь идут первые серьезные заморозки
- 11.10.2026, 20:58
- 1,382
Холодный воздух придет с Балтийского моря.
Начало новой недели в Беларуси ожидается не из самых приятных – нас ждет переменная облачность, а к среде в отдельных районах возможны заморозки до –3°С, сообщили в Белгидромете.
Понедельник, 12 октября
Ночью в понедельник будет облачно с прояснениями, над большей частью страны пройдут дожди, и на юго-востоке у них будет приставка «сильные». В отдельных районах сгустится туман, а ветер метеорологи определили как слабый, максимум умеренный.
Температура ночью составит до +4...+10°С, по юго-востоку – до +12°С.
День понедельника специалисты Белгидромета описали не так красочно, отметив, что небо останется переменным, местами возможны кратковременные дожди.
С восходом солнца потеплеет до +10...+15°С. Атмосферное давление будет расти.
Виновники подобной картины – атмосферные фронты, а также неустойчивая и прохладная воздушная масса, которая днем придет с Балтийского моря.
Вторник, 13 октября
Во вторник погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. Лишь днем на севере страны скажется влияние неустойчивых воздушных масс.
Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков – небольшие кратковременные дожди пройдут лишь местами по северу.
Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северо-западный и северный, слабый до умеренного.
Ночью температура опустится до +1...+7°С, а при прояснениях ударят заморозки – 0...–2°С. Днем столбики термометров покажут +9...+15°С.
Среда, 14 октября
В среду ночью сохранится влияние области повышенного давления. При этом в отдельных районах вновь могут ударить заморозки – метеорологи ожидают +1...+7°С, но при прояснениях температура может упасть до 0...–3°С. Ночь пройдет преимущественно без осадков, а к утру появится слабый туман.
Днем подойдет малоактивный атмосферный фронт с Балтийского моря. Погода останется облачной с прояснениями, а температура будет в диапазоне +9...+15°С.