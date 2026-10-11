В Беларусь идут первые серьезные заморозки 11.10.2026, 20:58

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Холодный воздух придет с Балтийского моря.

Начало новой недели в Беларуси ожидается не из самых приятных – нас ждет переменная облачность, а к среде в отдельных районах возможны заморозки до –3°С, сообщили в Белгидромете.

Понедельник, 12 октября

Ночью в понедельник будет облачно с прояснениями, над большей частью страны пройдут дожди, и на юго-востоке у них будет приставка «сильные». В отдельных районах сгустится туман, а ветер метеорологи определили как слабый, максимум умеренный.

Температура ночью составит до +4...+10°С, по юго-востоку – до +12°С.

День понедельника специалисты Белгидромета описали не так красочно, отметив, что небо останется переменным, местами возможны кратковременные дожди.

С восходом солнца потеплеет до +10...+15°С. Атмосферное давление будет расти.

Виновники подобной картины – атмосферные фронты, а также неустойчивая и прохладная воздушная масса, которая днем придет с Балтийского моря.

Вторник, 13 октября

Во вторник погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. Лишь днем на севере страны скажется влияние неустойчивых воздушных масс.

Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков – небольшие кратковременные дожди пройдут лишь местами по северу.

Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северо-западный и северный, слабый до умеренного.

Ночью температура опустится до +1...+7°С, а при прояснениях ударят заморозки – 0...–2°С. Днем столбики термометров покажут +9...+15°С.

Среда, 14 октября

В среду ночью сохранится влияние области повышенного давления. При этом в отдельных районах вновь могут ударить заморозки – метеорологи ожидают +1...+7°С, но при прояснениях температура может упасть до 0...–3°С. Ночь пройдет преимущественно без осадков, а к утру появится слабый туман.

Днем подойдет малоактивный атмосферный фронт с Балтийского моря. Погода останется облачной с прояснениями, а температура будет в диапазоне +9...+15°С.

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