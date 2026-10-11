Иран готовится объявить США экономическую войну 6 11.10.2026, 21:23

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Тегеран угрожает использовать Ормузский пролив для давления на Вашингтон.

Иран рассматривает возможность перехода к новому этапу противостояния с США, предусматривающему создание специального Совета экономической войны. Тегеран намерен использовать контроль над Ормузским проливом в качестве инструмента давления на Вашингтон и предупреждает, что не согласится на возобновление переговоров без выполнения своих требований, пишет «Курсор».

С соответствующим заявлением выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. По его словам, создание Совета экономической войны уже обсуждается руководством Исламской Республики, а решение о формировании нового органа может быть принято в ближайшее время.

Резаи подчеркнул, что предполагаемая структура должна продемонстрировать президенту США Дональду Трампу и министру финансов Скотту Бессенту, на что способен Иран в условиях экономического противостояния.

Таким образом, иранское руководство рассматривает возможность институционального оформления экономической войны против США, одновременно усиливая давление на американскую администрацию в вопросах безопасности и судоходства в Персидском заливе.

Особое внимание Резаи уделил переговорам между Тегераном и Вашингтоном, которые, согласно его утверждениям, продолжаются через посредников.

По его словам, за последние два месяца американская сторона трижды обращалась к Ирану через различные дипломатические каналы. В качестве посредников выступали Пакистан, Катар и Ирак.

Около двух недель назад Тегеран передал Вашингтону семь условий, выполнение которых считает необходимым для дальнейшего диалога.

Иранская сторона предупредила, что до принятия этих требований Ормузский пролив останется закрытым для американцев, а переговоры не возобновятся.

Резаи сообщил, что США уже представили свой ответ. При этом некоторые иранские требования были приняты, тогда как другие, по оценке Тегерана, остались без достаточно четких разъяснений.

В связи с этим Иран считает американское предложение недостаточным и ожидает дополнительных уточнений от Вашингтона.

Отдельным направлением возможного экономического противостояния станет Ормузский пролив, имеющий стратегическое значение для международных поставок нефти и других энергоносителей.

Резаи заявил, что безопасность Персидского залива невозможна без участия Ирана в управлении этим морским маршрутом.

По его словам, контроль над проливом представляет собой не только инструмент геополитического влияния, но и важнейший экономический ресурс страны.

При этом иранское руководство рассматривает более широкие возможности получения доходов от использования стратегического маршрута, не ограничиваясь закрытием судоходства или введением платы за проход судов.

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