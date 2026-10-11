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Тысячи белорусов столкнулись с невозможностью заказать «Яндекс-такси»

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  • 11.10.2026, 12:30
  • 3,956
Тысячи белорусов столкнулись с невозможностью заказать «Яндекс-такси»

Реакция госСМИ удивляет.

В результате атаки украинских беспилотников повреждена инфраструктура дата-центра «Яндекса» в российском Владимире. Из-за этого в настоящее время не работает сервис заказа такси «Яндекс GO». Это вызвало возмущение пользователей. Вот как прореагировали госСМИ.

Первым среди госСМИ об этой проблеме сообщило госагентство «Минск-Новости». «Ряд сервисов «Яндекса», включая такси, не работал в Беларуси утром 11 октября. На данный момент приложение доступно», — сообщалось в заметке.

Эту новость перепечатала у себя «Гродненская правда». «Минская правда» также отметила, что «на данный момент приложение снова доступно». При этом госСМИ не акцентировали внимание, что такси заказать все равно невозможно (несмотря на доступность приложения).

На сайте изданий «СБ. Беларусь сегодня», «Звязда», телеканалов ОНТ, СТВ и «Беларусь 1» на момент публикации нет ни одной новости об этой проблеме.

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