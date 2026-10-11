«Яндекс» может остаться без дата-центров на годы 22 11.10.2026, 10:25

11,176

Последствия ударов ВСУ оказались серьезнее санкций.

У российского IT-монополиста «Яндекс», вероятно, будут большие проблемы с восстановлением своих дата-центров, поврежденных в ходе войны. Ремонт займет не менее года, и это по самым оптимистичным прогнозам. Об этом сообщил российский канал «Время госзакупок», передает Dialog.UA.

Ресурс утверждает, что проблема «Яндекса» намного серьезнее, чем санкции. Восстановлению разрушенных платформ помешает глобальный дефицит памяти на мировом рынке. РФ просто не сможет закупить необходимое высокотехнологическое оборудование: спрос очень сильно превышает предложение.

Например, один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой памяти Micron Technology уже продал практически всю свою продукцию на 2027 год. Сейчас переговоры с клиентами идут о поставках на 2028-й.

Samsung, который является мировым лидером по производству чипов, также занят заказами уже на следующий год. Производители из Китая задушены санкциями и не способны обеспечить стабильный поток поставок.

«Наращивание ЦОД в России тормозится не дефицитом ресурсов, денег или санкций, а наличием очередей на память и чипы», - констатировал ресурс.

А тем временем Украина атаковала уже третий крупный дата-центр «Яндекса». 8 октября дроны уничтожили площадку в Сасово, 9 октября в Калуге, минувшей ночью во Владимире.

Самая болезненная потеря для гиганта - Сасово. Там размещались 2 из 3 суперкомпьютеров компании, которые обучали YandexGPT и нейросети. Сейчас у IT-монополиста остался единственный работающий крупный дата-центр в Мытищах (Подмосковье). Он принял на себя основную нагрузку с других объектов. И, судя по всему, не справляется.

Россияне массово жалуются на проблемы с ключевыми сервисами компании. Cloudflare Data Explorer также фиксирует снижение на 49% трафика от кремлевских ботов. На фоне случившегося «Яндекс» снял с себя ответственность перед клиентами за неисполнение обязательств при атаках дронов и обстрелов. Компания в срочном порядке изменила оферту, включив в нее пункт об «обстоятельствах непреодолимой силы».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com