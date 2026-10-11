В России после атаки дронов прекратил работу «Яндекс» 27 11.10.2026, 8:11

14,134

Фото: Яндекс. Панорамы

Выведен из строя третий дата-центр и более 80 сервисов.

В Владимирской области России сообщают об атаке беспилотников и повреждении дата-центра компании «Яндекс». После сообщений о взрывах российские пользователи начали массово жаловаться на масштабный сбой в работе облачной инфраструктуры и сервисов компании «Яндекс». Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

По предварительным данным, под удар попал крупный дата-центр «Яндекса» во Владимире, рассчитанный на 2880 IT-стоек и имеющий мощность 50 МВт.

Сначала Telegram-канал Exilenova+ опубликовал кадры атаки беспилотников на Владимир и сообщил, что дата-центр «Яндекс» подвергся атаке. Позже местные жители сообщали о громких взрывах в регионе и пожаре в результате атаки на дата-центр «Яндекс» во Владимире, после чего инфраструктура начала рушиться.

Впоследствии служба мониторинга Yandex Cloud Alert подтвердила, что в результате атаки БПЛА дата-центр получил повреждения и полностью прекратил работу.

Из-за аварии вышло из строя огромное количество сервисов. В частности, перестали работать:

голосовой помощник «Алиса» и сервис «Яндекс Музыка»;

платформа для видеосвязи «Яндекс Телемост» и «Яндекс Дом»;

более 80 ключевых компонентов облачной платформы Yandex Cloud (Compute Cloud, Kubernetes, базы данных PostgreSQL, ClickHouse, MySQL, YDB и другие);

корпоративные инструменты (Tracker, Wiki, Forms) и поисковые API.

В настоящее время проблемы в работе сервисов зафиксированы в Казани, Самаре, Удмуртии, Владивостоке, Кузбасе, Брянске, Люберцах, Уфе и даже в Сербии.

Кроме того, в социальных сетях сообщают о серьезных проблемах в смежных сервисах, в частности в работе «Яндекс-Такси» в соседней Беларуси. Специалисты продолжают оценивать масштаб повреждений.

Два дата-центра «Яндекса» уже подверглись атакам

Сообщения о возможном ударе в Владимирской области появились после атак на два других дата-центра компании — в Сасове Рязанской области и в Калуге.

Согласно официальному заявлению «Яндекса» от 9 октября, в ночь с 7 на 8 октября дата-центр в Сасове получил серьезные повреждения в результате атаки беспилотников, и его работа была полностью остановлена. На следующее утро атаке подвергся объект в Калуге, где часть инфраструктуры также вышла из строя. Компания сообщила, что её сотрудники не пострадали.

Последствия этих атак сказались на работе облачной платформы. В официальной хронике инцидентов Yandex Cloud указано, что зона доступности ru-central1-b оставалась недоступной, а специалисты продолжали восстанавливать инфраструктуру. Компания также ввела временные ограничения на создание новых ресурсов, чтобы помочь клиентам возобновить работу критически важных сервисов.

В «Яндексе» подчеркнули, что пока не могут назвать точные сроки восстановления оборудования на поврежденных площадках.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com