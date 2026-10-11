закрыть
11 октября 2026, воскресенье, 14:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России после атаки дронов прекратил работу «Яндекс»

27
  • 11.10.2026, 8:11
  • 14,134
В России после атаки дронов прекратил работу «Яндекс»
Фото: Яндекс. Панорамы

Выведен из строя третий дата-центр и более 80 сервисов.

В Владимирской области России сообщают об атаке беспилотников и повреждении дата-центра компании «Яндекс». После сообщений о взрывах российские пользователи начали массово жаловаться на масштабный сбой в работе облачной инфраструктуры и сервисов компании «Яндекс». Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

По предварительным данным, под удар попал крупный дата-центр «Яндекса» во Владимире, рассчитанный на 2880 IT-стоек и имеющий мощность 50 МВт.

Сначала Telegram-канал Exilenova+ опубликовал кадры атаки беспилотников на Владимир и сообщил, что дата-центр «Яндекс» подвергся атаке. Позже местные жители сообщали о громких взрывах в регионе и пожаре в результате атаки на дата-центр «Яндекс» во Владимире, после чего инфраструктура начала рушиться.

Впоследствии служба мониторинга Yandex Cloud Alert подтвердила, что в результате атаки БПЛА дата-центр получил повреждения и полностью прекратил работу.

Из-за аварии вышло из строя огромное количество сервисов. В частности, перестали работать:

голосовой помощник «Алиса» и сервис «Яндекс Музыка»;

платформа для видеосвязи «Яндекс Телемост» и «Яндекс Дом»;

более 80 ключевых компонентов облачной платформы Yandex Cloud (Compute Cloud, Kubernetes, базы данных PostgreSQL, ClickHouse, MySQL, YDB и другие);

корпоративные инструменты (Tracker, Wiki, Forms) и поисковые API.

В настоящее время проблемы в работе сервисов зафиксированы в Казани, Самаре, Удмуртии, Владивостоке, Кузбасе, Брянске, Люберцах, Уфе и даже в Сербии.

Кроме того, в социальных сетях сообщают о серьезных проблемах в смежных сервисах, в частности в работе «Яндекс-Такси» в соседней Беларуси. Специалисты продолжают оценивать масштаб повреждений.

Два дата-центра «Яндекса» уже подверглись атакам

Сообщения о возможном ударе в Владимирской области появились после атак на два других дата-центра компании — в Сасове Рязанской области и в Калуге.

Согласно официальному заявлению «Яндекса» от 9 октября, в ночь с 7 на 8 октября дата-центр в Сасове получил серьезные повреждения в результате атаки беспилотников, и его работа была полностью остановлена. На следующее утро атаке подвергся объект в Калуге, где часть инфраструктуры также вышла из строя. Компания сообщила, что её сотрудники не пострадали.

Последствия этих атак сказались на работе облачной платформы. В официальной хронике инцидентов Yandex Cloud указано, что зона доступности ru-central1-b оставалась недоступной, а специалисты продолжали восстанавливать инфраструктуру. Компания также ввела временные ограничения на создание новых ресурсов, чтобы помочь клиентам возобновить работу критически важных сервисов.

В «Яндексе» подчеркнули, что пока не могут назвать точные сроки восстановления оборудования на поврежденных площадках.

Написать комментарий 27

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук