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«Будем бить метко»

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  • 10.10.2026, 15:56
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«Будем бить метко»

Украина наращивает удары по российским НПЗ.

Силы обороны Украины нанесли точные удары по двум российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) — в Омске и Ухте. Также были атакованы зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), места запуска дронов и логистические пути агрессора.

Систематические удары по сверхдальним объектам в глубине РФ преследуют стратегическую цель — последовательное ослабление военно-экономического потенциала агрессора, отмечают аналитики. Детальнее в теме разбирался телеканал FREEДOM.

Украинские военные провели масштабную спецоперацию. Они атаковали стратегические объекты в глубоком тылу РФ на расстоянии до 2 500 км от границы. Под точечные удары попали важные НПЗ. Среди них — предприятие «Лукойла» в Коми с годовым объемом переработки 4 млн 200 тыс. тонн нефти. Также поражено крупнейшее производство «Газпром нефти» в Сибири. Этот гигант способен перерабатывать более 22 млн тонн сырья в год и снабжает топливом оккупационные войска.

Еще одна цель ВСУ — дата-центр «Яндекса» в Рязанской области. После пожара его работа была полностью остановлена. Позже под ударом оказался еще один дата-центр в Калуге. У части пользователей возникли проблемы с доступом к облачным сервисам.

«Еще одно поражение российского нефтеперерабатывающего завода в Омске — один из значительных заводов, — а также Ухтинского НПЗ в 1 900 км от государственной границы Украины. Цель в Ухте была поражена дронами Ан-196 RS, которые летят около 2 500 км, а накануне по Омскому НПЗ были применены FP-6 (модифицированные FP-1). Продолжаем отвечать России на ее удары по Украине, и делаем это метко», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В ночь на 9 октября Силы обороны Украины нанесли удар по Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, который создает системы управления и заправочное оборудование для ракет. Также под атакой был Редкинский опытный завод в Тверской области, производящий уникальные компоненты топлива для крылатых ракет Х-55 и Х-101. Третьим объектом, по которому ударили ВСУ, стал Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в Нижегородской области. Эту цель поразили для того, чтобы максимально ослабить возможности РФ по производству взрывчатых веществ и ракетного топлива.

Кроме того, были уничтожены командно-наблюдательный пункт, база запуска ударных БпЛА, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», слады боеприпасов российских оккупантов в Донецкой, Луганской и Белгородской областях.

«Украина самостоятельно может эффективно принуждать Россию к миру. По официальной информации, 45% российских НПЗ федерального масштаба повреждены. По логистике большие проблемы, по нефтепереработке большие проблемы, топливный кризис. Об этом в России не любят говорить, но дефицит бюджета уже по состоянию на конец лета был больше 80 млрд долларов. Чем его наполнять, непонятно», — прокомментировал политолог-международник, сооснователь аналитического центра «Объединенная Украина» Антон Кучухидзе.

Удары Украины по российскому военно-промышленному комплексу, энергетическим узлам и дата-центрам являются ответом на продолжающийся воздушный террор Кремля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала эскалацию российских атак как военные преступления и пообещала усилить поддержку Украины.

- Всего за два дня вследствие развязанного Россией насилия погибли 78 человек, 215 получили ранения. Это — ни больше, ни меньше — военные преступления. Наши мысли с мужественным народом Украины. Европа твердо стоит на вашей стороне, предоставляя больше дронов, ракет и систем противовоздушной обороны для защиты неба, оказывая финансовую поддержку, чтобы Украина продолжала функционировать, и помогая восстановить энергетическую инфраструктуру, а также обеспечить тепло на всю зиму, — отметила она.

Тем временем Владимир Зеленский сообщил, что разведка перехватила документы о «новой доктрине» диктатора Путина, которая разрешает воздушные удары Кремля по гражданской инфраструктуре, включая мосты через Днепр, энергетику и водоснабжение. В ответ на это, президент заявил, что Украина усилит удары по нефтеперерабатывающим предприятиям врага, но не будет бить по мирному населению страны-агрессора, как это делает Москва.

По данным украинского Министерства обороны, дальнобойными дронами уже выведено из строя более 51% всех нефтеперерабатывающих мощностей России.

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