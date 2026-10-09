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Зеленский: Продолжаем отвечать России на ее удары, и делаем это точно

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  • 9.10.2026, 17:02
  • 1,292
Зеленский: Продолжаем отвечать России на ее удары, и делаем это точно
Владимир Зеленский

Президент Украины подтвердил атаку на НПЗ и дата-центр «Яндекса».

По словам Владимира Зеленского, удар по Омскому НПЗ был нанесен накануне дронами FP-6, являющимися модификацией FP-1. Завод в Омске является одним из крупнейших в РФ, напомнил он. Предприятие расположено примерно в 2500 км от границы с Украиной и уже становилось целью ударов ВСУ.

Кроме того, украинский президент назвал «поражение очередного дата-центра» в России зеркальным ответом Киева на аналогичные удары ВС РФ. «Продолжаем отвечать России на ее удары по Украине и делаем это точно», - добавил он.

Напомним, в ночь на 9 октября ВСУ атаковали Редкинский опытный завод в Тверской области, нефтебазу в Белгородской области и дата-центр в Калужской области и дата-центр «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области.

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