В Калуге уничтожен крупнейший в России дата-центр «Яндекса» 13 9.10.2026, 12:35

13,488

Несколько модулей полностью выведены из строя.

Силы обороны Украины в ночь на 9 октября нанесли удары по стратегическим объектам в Калужской области России. В Калуге полностью выведены из строя несколько модулей дата-центра «Яндекса», пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей.

Воздушную тревогу в Калужской области объявили вечером 8 октября, а отменили только 9 октября примерно в 06:47 по московскому времени. В аэропорту Калуги вводили временные ограничения на полеты самолетов. Жители Калуги сообщили о взрывах, которые они слышали ночью.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что 9 октября происходила массированная атака БпЛА по объектам региона. Он утверждает, что российская ПВО в небе над областью якобы сбила 26 украинских БпЛА.

В дальнейшем компания «Яндекс» признала, что ВСУ ночью 9 октября «навестили» ее дата-центр в Калуге. В результате несколько модулей этого центра обработки данных полностью выведены из строя. Это крупнейший в России коммерческий ЦОД.

Напомним, Силы обороны Украины впервые нанесли удар по дата-центру «Яндекса» 8 октября. Под атаку попал ЦОД в Сасово Рязанской области. Это стало ответом Украины на удары оккупационной армии РФ по гражданским украинским дата-центрам. «Яндекс» подтвердил, что его центр в Сасово прекратил работу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com