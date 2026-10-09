закрыть
9 октября 2026, пятница, 23:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Калуге уничтожен крупнейший в России дата-центр «Яндекса»

13
  • 9.10.2026, 12:35
  • 13,488
В Калуге уничтожен крупнейший в России дата-центр «Яндекса»

Несколько модулей полностью выведены из строя.

Силы обороны Украины в ночь на 9 октября нанесли удары по стратегическим объектам в Калужской области России. В Калуге полностью выведены из строя несколько модулей дата-центра «Яндекса», пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей.

Воздушную тревогу в Калужской области объявили вечером 8 октября, а отменили только 9 октября примерно в 06:47 по московскому времени. В аэропорту Калуги вводили временные ограничения на полеты самолетов. Жители Калуги сообщили о взрывах, которые они слышали ночью.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что 9 октября происходила массированная атака БпЛА по объектам региона. Он утверждает, что российская ПВО в небе над областью якобы сбила 26 украинских БпЛА.

В дальнейшем компания «Яндекс» признала, что ВСУ ночью 9 октября «навестили» ее дата-центр в Калуге. В результате несколько модулей этого центра обработки данных полностью выведены из строя. Это крупнейший в России коммерческий ЦОД.

Напомним, Силы обороны Украины впервые нанесли удар по дата-центру «Яндекса» 8 октября. Под атаку попал ЦОД в Сасово Рязанской области. Это стало ответом Украины на удары оккупационной армии РФ по гражданским украинским дата-центрам. «Яндекс» подтвердил, что его центр в Сасово прекратил работу.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук