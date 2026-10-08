«Яндекс» подтвердил успешный удар ВСУ по дата-центру: что известно

«Яндекс» подтвердил успешный удар ВСУ по дата-центру: что известно7
- 8.10.2026, 11:42
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Украинцы впервые поразили подобный объект.
«Яндекс» подтвердил удар Сил обороны Украины по дата-центру «Яндекс ДЦ Сасово» в Рязанской области России. В результате атаки центр прекратил работу. Об этом пишет пресс-служба компании.
По данным компании, из-за атаки украинских БпЛА в дата-центре возник пожар, который затронул часть инфраструктуры. Сейчас работа центра обработки данных полностью остановлена, поэтому некоторые сервисы «Яндекса» могут быть недоступны пользователям. Профильные службы в Сасово устраняют последствия ударов.
Дата-центр атаковали в ночь на 8 октября. Как отмечается, это ответ на удары российской армии по гражданским дата-центрам в Киеве и других городах Украины. До этого ВСУ ни разу не «навещали» российские центры обработки данных.
Из-за пожара в «Яндексе» произошел масштабный сбой. Проблемы коснулись вычислительных мощностей, сетей, хранилищ и баз данных, облачных сервисов, систем безопасности и других направлений работы крупнейшей российской технологической компании.
Строительство дата-центра обошлось «Яндексу» более чем в 6 млрд рублей.