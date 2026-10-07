закрыть
7 октября 2026, среда, 23:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне убили три поколения украинской семьи ракетным ударом в Прилуках

5
  • 7.10.2026, 20:59
  • 2,374
Россияне убили три поколения украинской семьи ракетным ударом в Прилуках
Фото: спасатели работают на месте удара РФ по дому в Прилуках (t.me/mvs_ukraine)

Погибли бабушка, ее дочь и годовалый внук.

В результате ракетного удара РФ по многоэтажному дому в Прилуках Черниговской области 7 октября погибла целая семья - 58-летняя Виктория Бондаренко, ее 37-летняя дочь Екатерина Антипенко и годовалый внук Саша. Еще одна внучка - Ольга - выжила.

Об этом сообщает «Суспільне».

Семья проживала на пятом этаже дома, в который попала российская ракета. О гибели «Суспільному» рассказала кума погибшей Виктории Бондаренко.

Виктория Бондаренко, её дочь Екатерина Антипенко и внук Александр погибли в результате российского ракетного удара по многоэтажному дому в Прилуках 7 октября (Фото: Суспільне Чернігів / Instagram Виктории Бондаренко и Екатерины Антипенко)

По её словам, 58-летняя Виктория дома ухаживала за младшим внуком Александром, которому был один год и девять месяцев. Дочь Виктории - 37-летняя Екатерина - работала на табачной фабрике, чтобы прокормить семью.

«Муж Екатерины уже давно работает за границей. Он уже едет домой», - говорит женщина.

По словам Ларисы Галич, о том, что из-под завалов спасатели извлекли тела Екатерины и ее сына Александра, ей сообщили около 12:00. Старшая дочь Ольга выжила.

«Она была в той комнате, что выходит во двор. Ее забрали родственники», - рассказала она.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип