Россияне убили три поколения украинской семьи ракетным ударом в Прилуках

Россияне убили три поколения украинской семьи ракетным ударом в Прилуках5
- 7.10.2026, 20:59
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Погибли бабушка, ее дочь и годовалый внук.
В результате ракетного удара РФ по многоэтажному дому в Прилуках Черниговской области 7 октября погибла целая семья - 58-летняя Виктория Бондаренко, ее 37-летняя дочь Екатерина Антипенко и годовалый внук Саша. Еще одна внучка - Ольга - выжила.
Об этом сообщает «Суспільне».
Семья проживала на пятом этаже дома, в который попала российская ракета. О гибели «Суспільному» рассказала кума погибшей Виктории Бондаренко.
По её словам, 58-летняя Виктория дома ухаживала за младшим внуком Александром, которому был один год и девять месяцев. Дочь Виктории - 37-летняя Екатерина - работала на табачной фабрике, чтобы прокормить семью.
«Муж Екатерины уже давно работает за границей. Он уже едет домой», - говорит женщина.
По словам Ларисы Галич, о том, что из-под завалов спасатели извлекли тела Екатерины и ее сына Александра, ей сообщили около 12:00. Старшая дочь Ольга выжила.
«Она была в той комнате, что выходит во двор. Ее забрали родственники», - рассказала она.