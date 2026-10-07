Россияне убили три поколения украинской семьи ракетным ударом в Прилуках 5 7.10.2026, 20:59

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Фото: спасатели работают на месте удара РФ по дому в Прилуках (t.me/mvs_ukraine)

Погибли бабушка, ее дочь и годовалый внук.

В результате ракетного удара РФ по многоэтажному дому в Прилуках Черниговской области 7 октября погибла целая семья - 58-летняя Виктория Бондаренко, ее 37-летняя дочь Екатерина Антипенко и годовалый внук Саша. Еще одна внучка - Ольга - выжила.

Об этом сообщает «Суспільне».

Семья проживала на пятом этаже дома, в который попала российская ракета. О гибели «Суспільному» рассказала кума погибшей Виктории Бондаренко.

Виктория Бондаренко, её дочь Екатерина Антипенко и внук Александр погибли в результате российского ракетного удара по многоэтажному дому в Прилуках 7 октября (Фото: Суспільне Чернігів / Instagram Виктории Бондаренко и Екатерины Антипенко)

По её словам, 58-летняя Виктория дома ухаживала за младшим внуком Александром, которому был один год и девять месяцев. Дочь Виктории - 37-летняя Екатерина - работала на табачной фабрике, чтобы прокормить семью.

«Муж Екатерины уже давно работает за границей. Он уже едет домой», - говорит женщина.

По словам Ларисы Галич, о том, что из-под завалов спасатели извлекли тела Екатерины и ее сына Александра, ей сообщили около 12:00. Старшая дочь Ольга выжила.

«Она была в той комнате, что выходит во двор. Ее забрали родственники», - рассказала она.

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