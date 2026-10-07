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БЕЛАЗ судится сразу с несколькими компаниями в России

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  • 7.10.2026, 20:36
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БЕЛАЗ судится сразу с несколькими компаниями в России
Иллюстрационное фото

В чем суть претензий.

БЕЛАЗ с мая этого года подал в российские арбитражные суды несколько исков о защите прав на свой товарный знак. Претензии возникли минимум к четырем компаниям и двум индивидуальным предпринимателям. Общая сумма заявленной компенсации по этим делам — минимум 600 тысяч российских рублей (около 21,5 тысячи белорусских).

В августе этого года БЕЛАЗ подал в суд на российскую компанию «Фелиция». Промышленный гигант хочет получить компенсацию за нарушение исключительных прав в 100 тыс. российских рублей. Это около 3,5 тыс. беларусских по курсу Нацбанка на 7 октября. 24 августа Арбитражный суд Смоленской области принял заявление к производству и решил рассматривать дело в упрощенном порядке, передает «Зеркало».

Чуть раньше из-за такой же претензии предприятие подало в суд на другую компанию РФ — А.П.Р. В этом случае компенсацию хотят получить выше — почти 400 тыс. российских рублей (порядка 14,3 тыс. белорусских).

В июне в суде соседней страны начали рассматривать еще одно дело — из-за

незаконного использования товарного знака БЕЛАЗ местной фирмой «Скейл».

Среди ответчиков по аналогичным делам с мая этого года также есть фирма «Издательство „Цейхгауз“» и два индивидуальных предпринимателя.

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