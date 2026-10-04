Лукашенко потрясли планы Кремля 20 Андрей Бронишевский, «Plan B»

4.10.2026, 19:06

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В этот раз одними санкциями можно и не отделаться.

В следующем году Россия собирается экономить буквально на всем. Кроме войны. На войне Россия экономить не собирается. Российский премьер Михаил Мишустин познакомил Лукашенко со своими финансовыми планами поближе. И даже на Лукашенко эти планы произвели неизгладимое впечатление. Кажется, на белорусском союзнике Россия экономить не будет.

«Это потрясающие планы», — сказал Лукашенко на встрече с главами правительств Евразийского союза.

Что конкретно его так потрясло, Лукашенко не уточнил. В следующем году Россия сократит все социальные расходы на 6-7%, расходы на экономику – на 7,5 процентов. Выплаты по долгам составят почти столько же, сколько расходы на экономическое развитие.

Зато Россия на треть увеличит расходы на войну. Они составят 35 процентов, от всех расходов бюджета. Если считать траты на всю остальную национальную безопасность, то получается 44 процента. Большую долю Советский Союз тратил только во время второй мировой войны.

«Если получится в России, нам хуже не будет — не только в Беларуси, но и всем нам на постсоветском пространстве», — восхитился Лукашенко.

Про хуже уже не будет, это он, конечно, слегка поторопился. Хуже не будет, если все пойдет по плану. А российские планы с 2022 года идут курсом русского военного корабля. Поэтому есть все шансы, что на войну Россия потратит еще больше, а на все остальное, соответственно, — еще меньше.

Казалось бы, чему тут радоваться? Меньше на экономику, значит меньше денег на белорусского союзника. Но, кажется, Лукашенко пообещали, что его личные интересы при секвестре российского бюджета не пострадают.

Сокращая все остальные невоенные расходы, российские власти решили не экономить на союзниках. Потому что бесплатных союзников у России не бывает. Поэтому российский Минфин предлагает в ближайшие три года выделять другим государством по 6 миллиардов долларов кредитов ежегодно.

«Указанные объемы средств необходимы для завершения действующих проектов и выполнения Российской Федерацией принятых обязательств», — говорится в пояснительной записке к бюджету.

Сколько из этих шести миллиардов приходятся на долю беларуского союзника, в бюджете не уточняется. Но, видимо, не мало. Иначе лукашенковский энтузиазм трудно было бы объяснить.

«Дай бог, Михаил Владимирович, чтобы получилась реализация этого плана», — сказал Лукашенко в пятницу.

И остается только вопрос, чем Лукашенко будет платить за этот аттракцион неслыханной щедрости. А платить, видимо, придется дорого.

«Конечно, у меня есть какие-то особенности при оценке конфликта в Украине… Если вы, руководство России, примете решение, мы всегда будем с вами, несмотря на наши особенности понимания того, что там происходит», — пообещал Лукашенко.

Учитывая нарастающую эскалацию в отношениях между Россией и Западом, обещание идти с Россией до конца, «несмотря на особенности понимания» выглядит зловеще. В 2022 году Россия тоже обещала Лукашенко, что он не останется обиженным и Одесский порт даром в придачу. Вместо этого он получил санкции и закрытые границы. А в этот раз одними санкциями можно и не отделаться.

Андрей Бронишевский, «Plan B»

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