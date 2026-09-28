Россиянка рассказала, что ее шокировало в Минске 19 28.09.2026, 20:22

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Удивительное наблюдение.

Жительница Смоленска aaxamit рассказала соотечественникам об отличительной особенности белорусов.

«Россияне, вы знали, что в Беларуси алкоголь 24/7 продается? — пишет она. — Я, кстати, за пять лет ни разу не увидела ни одного пьяного или бомжа».

Пользователи соцсети отметили, что, пусть и редко, но пьяных можно встретить в белорусских городах, особенно на окраинах, но их немного меньше, чем в России. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Я вообще в шоке. Я впервые приехала в 2021 году. Только переехали границу, заезжаем на заправку (время почти 00:00), так мало того, что алкоголь есть на заправке, его еще и купить можно было.

— Если поискать, то найдете и пьяных, и бомжей, хоть Россию нам в этом плане не догнать.

— Людей из России это очень удивляет.

— Вот вам и «братские народы».

— Все бомжи в другом месте.

— Я видел в Минске пьяных. Даже подрался с ними. Правда, это были пьяные китайцы.

— Во время хоккейных игр в Беларуси всех вывезли за 101 километр.

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