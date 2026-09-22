Бежавшие из России журналисты раскрыли правду о Путине 8 22.09.2026, 22:40

21,854

Их книга разрушает мифы о кремлевской системе.

Российские журналисты Роман Баданин и Михаил Рубин, вынужденные покинуть Россию после преследования со стороны властей, выпустили подробную биографию Путина. Книга «Царь собственной персоной» насчитывает почти 800 страниц и уже получила французскую литературную премию Grand Prix Strasbourg, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом для бегства журналистов стали события июня 2021 года. Рано утром в квартиры Баданина и Рубина одновременно ворвались сотрудники ФСБ. Ранее журналисты неоднократно сталкивались с угрозами, допросами и обысками.

Рубин рассказал, что впервые получил угрозы в 2019 году после расследования о руководителе путинской пропагандистской машины. По его словам, силовики приходили даже к его родителям и обвиняли сына в предательстве России.

После обыска Рубин обнаружил свой паспорт на столе. «Это было послание. Если бы они его забрали, я не смог бы покинуть страну. Но они хотели, чтобы я уехал», — рассказал журналист.

Через несколько недель власти объявили основанный Баданином и Рубиным проект «Proekt» «нежелательной организацией». Рубин уехал из Москвы на следующий день. Баданин в это время находился с семьей в Марокко и решил не возвращаться.

«Выбор был между тюрьмой и изгнанием, и я не хотел в тюрьму», — говорит Баданин.

В книге журналисты описывают путь Путина от сотрудника КГБ в Санкт-Петербурге до президента России. Авторы считают, что Путин не связан с какой-либо четкой идеологией и воспринимает власть как самоцель.

«Не нужно придумывать мифы о Путине. Пусть факты сами расскажут правду о нем и его системе», — заявил Баданин.

Журналисты также пишут о преследовании критиков Кремля и загадочных смертях неугодных российским властям людей,.

Даже после переезда за границу Баданин не чувствует себя полностью в безопасности. В прошлом году сотрудники ФБР предупредили его о возможной угрозе со стороны российских спецслужб.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com