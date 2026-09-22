Бежавшие из России журналисты раскрыли правду о Путине

Бежавшие из России журналисты раскрыли правду о Путине8
- 22.09.2026, 22:40
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Их книга разрушает мифы о кремлевской системе.
Российские журналисты Роман Баданин и Михаил Рубин, вынужденные покинуть Россию после преследования со стороны властей, выпустили подробную биографию Путина. Книга «Царь собственной персоной» насчитывает почти 800 страниц и уже получила французскую литературную премию Grand Prix Strasbourg, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).
Поводом для бегства журналистов стали события июня 2021 года. Рано утром в квартиры Баданина и Рубина одновременно ворвались сотрудники ФСБ. Ранее журналисты неоднократно сталкивались с угрозами, допросами и обысками.
Рубин рассказал, что впервые получил угрозы в 2019 году после расследования о руководителе путинской пропагандистской машины. По его словам, силовики приходили даже к его родителям и обвиняли сына в предательстве России.
После обыска Рубин обнаружил свой паспорт на столе. «Это было послание. Если бы они его забрали, я не смог бы покинуть страну. Но они хотели, чтобы я уехал», — рассказал журналист.
Через несколько недель власти объявили основанный Баданином и Рубиным проект «Proekt» «нежелательной организацией». Рубин уехал из Москвы на следующий день. Баданин в это время находился с семьей в Марокко и решил не возвращаться.
«Выбор был между тюрьмой и изгнанием, и я не хотел в тюрьму», — говорит Баданин.
В книге журналисты описывают путь Путина от сотрудника КГБ в Санкт-Петербурге до президента России. Авторы считают, что Путин не связан с какой-либо четкой идеологией и воспринимает власть как самоцель.
«Не нужно придумывать мифы о Путине. Пусть факты сами расскажут правду о нем и его системе», — заявил Баданин.
Журналисты также пишут о преследовании критиков Кремля и загадочных смертях неугодных российским властям людей,.
Даже после переезда за границу Баданин не чувствует себя полностью в безопасности. В прошлом году сотрудники ФБР предупредили его о возможной угрозе со стороны российских спецслужб.