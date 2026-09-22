«А где мясо?» 8 22.09.2026, 17:42

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К чему привела «оптимизация» меню в школах?

Родители минских школьников обсуждают питание в учебных заведениях столицы.

«Три месяца решаем вопросы с ЖКТ сына, все за свой счет, - пишет в Threads mamaruza. - Сегодня чуть добились в поликлинике направления в тройку к гастроэнтерологу, к которому ходили платно. Однако запись к нему будет в середине октября на ноябрь.

«Везде детей просто аврал!» - сказала заведующая в поликлинике. Тем временем меню в школе на понедельник: бутерброд с колбасой и творожная запеканка. Даже дети удивились и друг у друга спрашивали: а это нормально? А вы как считаете: это нормально? Отлично «оптимизировали меню»?»

Многие пользователи соцсети также обратили внимание на изменения, которые произошли в школьных столовых. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Может им колу с чипсами пусть дают? Чтоб голодные не ходили. Или пусть наконец научатся делать простую еду вкусно, чтоб дети ели? Очень многое же в прошлом году было вкусно, дети все съедали: мясной гуляш с картошкой, «шашлычки» из курицы… а сейчас дети спрашивают: «А где мясо?»

- Почему то летом когда дети на чипсах, бургерах и т. д. у них животы не болят. Как только школа резко животы заболели.

- Гастрит и прочие радости - организм уже не справляется.

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