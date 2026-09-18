Паника в Москве: столицу РФ атаковали сотни дронов

Паника в Москве: столицу РФ атаковали сотни дронов37
- 18.09.2026, 12:18
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Власти города заявили об одном из самых масштабных за годы войны ударов.
Атака беспилотников на Москву в ночь на 18 сентября стала одной из самых масштабных за последние годы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мэра Москвы Сергея Собянина и российские СМИ.
Сколько дронов летело на Москву
По словам Собянина, в период с 20:00 17 сентября до 07:00 утра 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 беспилотников.
Большинство целей якобы уничтожили еще на дальних подступах к городу. Еще 64 дрона, как говорит Собянин, сбили прямо на подлете в Москву.
Официальных данных о возможных разрушениях вследствие «падения обломков» сбитых беспилотников пока нет.
Тем временем накануне Служба безопасности Украины нанесла удары по военному аэродрому «Ростов-Центральный».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удалось поразить самолет Ан-12, два Ан-26 и еще три вертолета.