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Паника в Москве: столицу РФ атаковали сотни дронов

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  • 18.09.2026, 12:18
  • 30,120
Паника в Москве: столицу РФ атаковали сотни дронов
Иллюстративное фото: Данные ИИ

Власти города заявили об одном из самых масштабных за годы войны ударов.

Атака беспилотников на Москву в ночь на 18 сентября стала одной из самых масштабных за последние годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мэра Москвы Сергея Собянина и российские СМИ.

Сколько дронов летело на Москву

По словам Собянина, в период с 20:00 17 сентября до 07:00 утра 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 беспилотников.

Большинство целей якобы уничтожили еще на дальних подступах к городу. Еще 64 дрона, как говорит Собянин, сбили прямо на подлете в Москву.

Официальных данных о возможных разрушениях вследствие «падения обломков» сбитых беспилотников пока нет.

Тем временем накануне Служба безопасности Украины нанесла удары по военному аэродрому «Ростов-Центральный».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удалось поразить самолет Ан-12, два Ан-26 и еще три вертолета.

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