Паника в Москве: столицу РФ атаковали сотни дронов 37 18.09.2026, 12:18

30,120

Иллюстративное фото: Данные ИИ

Власти города заявили об одном из самых масштабных за годы войны ударов.

Атака беспилотников на Москву в ночь на 18 сентября стала одной из самых масштабных за последние годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мэра Москвы Сергея Собянина и российские СМИ.

Сколько дронов летело на Москву

По словам Собянина, в период с 20:00 17 сентября до 07:00 утра 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 беспилотников.

Большинство целей якобы уничтожили еще на дальних подступах к городу. Еще 64 дрона, как говорит Собянин, сбили прямо на подлете в Москву.

Официальных данных о возможных разрушениях вследствие «падения обломков» сбитых беспилотников пока нет.

Тем временем накануне Служба безопасности Украины нанесла удары по военному аэродрому «Ростов-Центральный».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удалось поразить самолет Ан-12, два Ан-26 и еще три вертолета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com