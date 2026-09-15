В Москве боятся 2 Леонид Невзлин

15.09.2026, 19:51

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Леонид Невзлин

Путин перенес заседание «Валдая» из Сочи в столицу РФ.

Странная история вокруг заявления Трампа об энергетическом перемирии между Украиной и РФ может искренне удивлять только тех, кто невнимательно следил за войной на Ближнем Востоке и риторикой президента США по этим вопросам. Жители Газы, вероятно, уже переехали, а в Иране едва ли не правит шах Пехлеви.

По сути, энергетическое перемирие сейчас означало бы, что Украину вынудили не бить по российским НПЗ, хотя это один из эффективных инструментов ее обороны. В РФ продолжают сыпать угрозами по поводу грядущих ударов по энергетике, но масштабной кампании пока не наблюдается, если не считать ударов по автозаправкам. Киев вполне рационально предложил остановить удары по всей критической инфраструктуре, включая склады и порты. На этом дискуссия пока закончилась, хотя именно такое перемирие имело бы смысл.

О том, что достижения сил обороны Украины и украинской военной промышленности теоретически способны мотивировать Кремль о чем-то договариваться, свидетельствует свежее сообщение FT: Путин перенес свою главную внешнеполитическую конференцию – заседание клуба «Валдай» – из Сочи в Москву. В Москве боятся ударов украинских беспилотников. И правильно боятся: защитники Украины недавно добрались до Нового Уренгоя, расположенного почти у Полярного круга.

А в минувшую пятницу украинцы поразили НПЗ возле аэропорта того самого Сочи. Видимо, Путин совсем не хочет повторения кадров с его любимого Петербургского экономического форума, когда его гости любовались густым дымом от прилетов возле Санкт-Петербурга. Но пересилят ли эти страхи его желание убивать, есть большие сомнения.

Леонид Невзлин, Telegram

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