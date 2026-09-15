В Беларуси лесорубу отказали в пенсии

В Беларуси лесорубу отказали в пенсии3
- 15.09.2026, 19:54
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«Пропал» стаж.
В Могилевской области на пенсию не отпускали вальщика леса, пишет БелТА.
Мужчина претендовал на досрочный отдых из-за особых условий труда.
Но наниматель не захотел отпускать работника, в ситуацию пришлось вмешаться Федерации профсоюзов.
Мужчина много лет трудился вальщиком леса, и в 58 лет попросил отправить его на досрочную пенсию. Наниматель отказал, а сотруднику пришлось и продолжить работу.
Разобраться в ситуации профсоюз попросила супруга лесоруба. Вопросом занимался правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Дмитрий Мордачев.
Он выяснил, что при подсчете специального стажа не учли отдельные периоды работы.
Так, «пропал» стаж лесоруба на уже ликвидированном предприятии, а из специального стажа исключили отдельные периоды как «неаттестованные».
Учитывая все это, первоначальное решение районной комиссии отменили, а мужчине назначили досрочную пенсию.
Кроме того, лесорубу должны выплатить более 20 тыс. недополученных пенсионных выплат с февраля 2025 года.
В профсоюзе призвали всех работников не опускать руки и обращаться к специалистам в сложных ситуациях.