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Илон Маск снова возглавил список богатейших американцев по версии Forbes

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  • 15.09.2026, 19:25
  • 1,748
Илон Маск снова возглавил список богатейших американцев по версии Forbes
Илон Маск

Состояние предпринимателя удвоилось за последний год.

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск возглавил список 400 богатейших американцев по версии Forbes. По оценкам журнала, состояние предпринимателя удвоилось за последний год и достигло $908 млрд.

В топ-10 вошли:

Илон Маск (состояние — $908 млрд);

Основатель Amazon Джефф Безос ($378 млрд);

Сооснователь Google, член совета директоров Alphabet Ларри Пейдж ($278 млрд);

Основатель и гендиректор Dell Майкл Делл ($263 млрд);

Сооснователь Google, член совета директоров Alphabet Сергей Брин ($256 млрд);

Основатель и гендиректор Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг ($212 млрд);

Сооснователь и председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон ($204 млрд);

Сооснователь и гендиректор Nvidia Дженсен Хуан ($199 млрд);

Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ($156 млрд);

Инвестор, бывший гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($144 млрд).

Общее состояние всех участников списка оценивается в рекордные $8 трлн против $6,6 трлн в прошлом году. Порог для попадания в рейтинг составил $4,4 млрд. Это на $600 млн больше, чем в 2025 году. В список вошли 34 новых участника, из них более 10 — предприниматели в сфере искусственного интеллекта.

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