Илон Маск снова возглавил список богатейших американцев по версии Forbes

Илон Маск снова возглавил список богатейших американцев по версии Forbes3
- 15.09.2026, 19:25
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Состояние предпринимателя удвоилось за последний год.
Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск возглавил список 400 богатейших американцев по версии Forbes. По оценкам журнала, состояние предпринимателя удвоилось за последний год и достигло $908 млрд.
В топ-10 вошли:
Илон Маск (состояние — $908 млрд);
Основатель Amazon Джефф Безос ($378 млрд);
Сооснователь Google, член совета директоров Alphabet Ларри Пейдж ($278 млрд);
Основатель и гендиректор Dell Майкл Делл ($263 млрд);
Сооснователь Google, член совета директоров Alphabet Сергей Брин ($256 млрд);
Основатель и гендиректор Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг ($212 млрд);
Сооснователь и председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон ($204 млрд);
Сооснователь и гендиректор Nvidia Дженсен Хуан ($199 млрд);
Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ($156 млрд);
Инвестор, бывший гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($144 млрд).
Общее состояние всех участников списка оценивается в рекордные $8 трлн против $6,6 трлн в прошлом году. Порог для попадания в рейтинг составил $4,4 млрд. Это на $600 млн больше, чем в 2025 году. В список вошли 34 новых участника, из них более 10 — предприниматели в сфере искусственного интеллекта.