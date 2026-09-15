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Белорус поймал большущую щуку и неожиданно вызвал спор в соцсетях

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  • 15.09.2026, 14:41
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Белорус поймал большущую щуку и неожиданно вызвал спор в соцсетях

Фотофакт.

Рыбак по имени Вячеслав выловил трофейную щуку весом 12 килограммов на Вилейском водохранилище. На впечатляющий улов обратил внимание местный паблик «Новости Вилейки».

Хищница клюнула в минувшую субботу вечером, когда Вячеслав вместе со своим отцом Михаилом рыбачили на глубине около пяти метров.

— Стояла она где-то метр-полтора от дна. Отец и взял ее в подсак, в лодку затащил. Через неделю, 20-го, у него юбилей — 70 лет, вот и подарок, — поделился Вячеслав.

В качестве наживки мужчина использовал «мышь» — поверхностную искусственную приманку, имитирующую плывущего грызуна.

Вес пойманной щуки составил 12 килограммов, что считается редкой удачей. Впрочем, столь внушительный улов — далеко не первый на счету рыболова: в прошлом сезоне Вячеслав вытащил из того же водоема сома-гиганта на 44 килограмма.

Правда, не все разделили радость удачливого рыбака. В тематических сообществах неожиданно разгорелась дискуссия: часть комментаторов посчитала, что столь возрастную хищницу следовало отпустить обратно в воду.

«Ей больше 30 лет. Неужели нельзя забрать пять штук по два килограмма, если вам так нужны котлеты?» — возмутился один из участников обсуждения.

Другие встали на защиту автора фото, возразив, что рыба — возобновляемый ресурс, а спиннингисты, в отличие от браконьеров и любителей колобашек, всегда дают добыче честный шанс на борьбу.

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