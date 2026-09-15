Коул пообещал, что США помогут вернуть Беларуси миллионы долларов 12 15.09.2026, 14:02

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Джон Коул

Фото: БелТА

Суммы «застряли» в крупном американском банке.

США работают над возвратом Беларуси сумм, которые, по словам Александра Лукашенко, «застряли» в Citibank. Американская сторона уже обратилась в банк с просьбой разморозить средства, об этом заявил на переговорах в Минске 15 сентября спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул.

«Я полностью абсолютно поддерживаю ваши требования. Фактически вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать. Как только мы получим конкретный ответ от банка, мы сразу вам сообщим», — сказал Коул 15 сентября на встрече с Лукашенко (цитата по БелТА).

В свою очередь Лукашенко заявил, что «Беларусь открыта для обсуждения с США любых вопросов, но надо неукоснительно соблюдать договоренности».

Диктатор также отметил, что стороны уже достигли немало соглашений, которые касаются сферы экономических отношений.

«Поэтому я и пригласил премьер-министра, который проинформирует и вас, и нас всех здесь о реализации наших договоренностей», — добавил он.

Напомним, несколько дней назад Лукашенко публично потребовал от США вернуть несколько десятков миллионов долларов, которые, по его словам, находятся в Citibank. Он утверждал, что деньги перечислила компания, сотрудничавшая с Беларусью, однако средства оказались заблокированы. Диктатор увязал вопрос возврата денег с возможностью экономической сделки с Вашингтоном.

«Хотите у нас калийные удобрения (если хотите закупать) — пожалуйста. Мы сразу не можем (поставить большие объемы. — Прим. ред.). Вот у нас высвободилось. Мы же законтрактовали их на этот год, на следующий год рассмотрим. Сейчас появилась возможность судно загрузить (завтра точно закончим загрузку) — забирайте. Но должок верните. 43−44 млн долларов наших в «Ситибанке» застряли — компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги. У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги», — сказал Лукашенко.

Citibank — крупный американский банк, входящий в финансовую группу Citigroup. Он работает в десятках стран и обслуживает как частных клиентов, так и компании, включая международные платежи и расчеты.

Напомним, 15 сентября Джон Коул прибыл в Минск на очередные переговоры с Александром Лукашенко. Со стороны Беларуси в них участвуют премьер-министр Александр Турчин, глава КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

Накануне, 14 сентября, Джон Коул прилетел в Вильнюс, где встретился с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом. Они обсуждали усилия по освобождению политических заключенных в Беларуси и ситуацию с безопасностью в регионе.

Спецпосланник Трампа ранее говорил, что рассчитывает на новые освобождения белорусских политзаключенных примерно в середине сентября. Он напомнил, что США уже добились освобождения пятисот узников, затем еще около двухсот по указам о «помиловании», подписанным Лукашенко.

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