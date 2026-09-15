Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко 4 15.09.2026, 12:19

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Фото: БелТА

Во встрече со спецпосланником Трампа участвует также премьер-министр Александр Турчин.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул 15 сентября прибыл в Минск на переговоры с Александром Лукашенко, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

15 сентября Александр Лукашенко встречается с представителями команды Дональда Трампа. Во главе делегации — спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Переговоры пройдут во Дворце независимости.

В переговорах примет участие премьер-министр Александр Турчин.

Накануне, 14 сентября, Джон Коул прилетел в Вильнюс, где встретился с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом. Они обсуждали усилия по освобождению политических заключенных в Беларуси и ситуацию с безопасностью в регионе.

Спецпосланник Трампа ранее говорил, что рассчитывает на новые освобождения белорусских политзаключенных примерно в середине сентября. Он напомнил, что США уже добились освобождения пятисот узников, затем еще около двухсот по указам о «помиловании», подписанным Лукашенко.

После визита Джона Коула в Минск 19 марта 2026 года на свободу вышли 250 политзаключенных. Всего США поспособствовали освобождению более 500 белорусских узников. Сам Джон Коул считает, что эта цифра гораздо больше, поскольку еще около двухсот человек были освобождены указами о «помиловании», подписанными Александром Лукашенко.

«Так что реальная цифра составляет примерно 700−800 человек. Надеюсь вскоре довести ее до тысячи», — отмечал Коул в комментарии «Голосу Америки».

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