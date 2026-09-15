Прокремлевские экономисты «положили глаз» на сбережения россиян 5 15.09.2026, 11:42

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Им нашли неожиданное «применение».

Война оставила российскую экономику без западных денег, полностью заменить которые из внутренних источников не удалось, констатировал близкий к Кремлю аналитический центр ЦМАКП. Он оценивает «выпавшие» объемы в 0,5-1% ВВП в год (1,1-2,2 трлн руб.), а чтобы вернуть привлечение средств в реальный сектор на прежний уровень или даже нарастить их предлагает активнее задействовать имеющиеся в экономике сбережения.

Значительная их часть «хронически недоинвестируется», сетует ЦМАКП. В последние годы валовое накопление (инвестиции в основной капитал и запасы) отставало от валовых национальных сбережений в среднем на 4-5% ВВП, отмечают эксперты центра. Как раз столько, по их оценке, нужно для удержания и укрепление глобальных конкурентных позиций российской экономики. Они называют этот разрыв «неиспользуемым потенциалом для наращивания внутренних инвестиций и, соответственно, финансирования технологической модернизации».

За многие годы в экономике скопились огромные сбережения. Россияне после начала войны откладывают не мене 7 трлн руб. в год (10,8 трлн в 2024 г.). К октябрю прошлого года сбережения россиян во вкладах и наличных составляли 77,8 трлн руб., по данным Росстата. Только средства в российских банках составляли 68,4 трлн руб. на 1 августа, а все финансовые активы российских домохозяйств за вычетом долгов Центробанк оценивает более, чем в 100 трлн руб.

Государству не стоит рассчитывать на эти деньги: основную часть сбережений россияне держат в банках, и те уже куда-то разместили эти деньги – выдали кредит, купили гособлигации, отмечал ведущий эксперт аналитического центра NEST, бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко, одни и те же деньги нельзя потратить дважды.

Еще больше накопил бизнес: только за рубежом чистые активы (за вычетом обязательств) нефинансового сектора превышают 40% российского ВВП, пишет ЦМАКП. По оценке аналитического центра CASE, из-за проблем с платежами крупный бизнес за годы войны оставил на счетах в зарубежных банках не мене $200 млрд экспортной выручки для проведения внешнеторговых расчетов. ЦМАКП оценивает отток капитала в 2014-2024 гг. в среднем в 3% ВВП.

Не инвестируемые внутри страны сбережения «автоматически» направляются на финансирование «остального мира», считает ЦМАКП. По его мнению, преодоление разрыва между сбережениями и инвестициями, «по существу, означает сокращение чистого оттока капитала за рубеж».

Для этого он предлагает вдобавок к принятым мерам развития финансового рынка принудительно закрывать «узкие места»: формировать «системообразующие» фонды прямых инвестиций, увеличивать долю сбережений резидентов, непосредственно (без «прогона» через офшоры) инвестируемых внутри страны и, главное, заменить отток капитала внутренними инвестициями. ЦМАКП предлагает рассмотреть вопрос об ужесточении налогового регулирования зарубежных инвестиций национальных компаний (по аналогии с американским налогом на накопленную прибыль и «налогом на выход»).

Бизнес не стремится вкладывать в Россию, инвестиции падают пять кварталов подряд. Их главный источник иссякает – прибыли компаний сокращаются третий год в номинальном выражении, а неопределенность нарастает. Падение инвестиций в основной капитал почти на 10% за первое полугодие – третье по глубине с 1998 г. (после 2009 и 2015 гг.), напоминает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец, но без вложений в основной капитал невозможно расширение и модернизация производства, а значит, и рост предложения товаров и услуг.

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