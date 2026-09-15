Третий корпус ВСУ начал наступление на севере Донбасса 3 15.09.2026, 11:31

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У операции «Вивальди» уже есть первые успехи.

Третий армейский корпус начал наступательную операцию «Вивальди» на севере Донецкой области и уже зачистил несколько населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира Третьего армейского корпуса бригадного генерала Андрея Билецкого.

Что известно о наступательной операции «Вивальди»

Украинские военные в режиме информационной тишины ликвидировали очаги инфильтрации противника и зачистили 75 квадратных километров территории. Еще 10 квадратных километров деоккупировано.

Украинские подразделения освободили Среднее и зачистили от инфильтрации:

Новоселовку

Александровку

Яровую

окрестности Корового Яра.

Наступление нанесло сокрушительный удар по боеспособности 20-й и 25-й армий России. Утраты противника на этом этапе составляют:

около 1500 солдат

более 12 тысяч беспилотников

сотни единиц бронетехники, артиллерийских систем и автотехники.

Враг изменил логистику

Из-за ударов корпуса российские войска перенесли поставки горюче-смазочных материалов за пределы Украины - в Воронежскую область. Там был свернут трубопровод и вынесенные склады.

Одновременно подразделения беспилотных систем перерезали логистические маршруты противника.

«Это только первый сезон»

Бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что окончательная цель операции не ограничивается выходом к реке Черный Жеребец.

«В открытых источниках сейчас много информации о том, что окончательная цель наших наступательных действий - выйти к берегам реки Черный Жеребец. Но наша операция называется «Вивальди». А у Вивальди, как известно, четыре сезона. И это - только первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не спешите со спойлерами. Хорошие новости будут», - сказал Билецкий.

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