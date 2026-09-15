закрыть
15 сентября 2026, вторник, 13:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

CEPA: Германия стала главным врагом России в Европе

1
  • 15.09.2026, 11:42
  • 1,194
CEPA: Германия стала главным врагом России в Европе

Европе пора жестче отвечать на агрессию Кремля.

Россия усиливает гибридную кампанию против европейских стран, а главной целью все чаще становится Германия. Именно Берлин играет одну из ключевых ролей в поддержке Украины и укреплении европейской обороны, поэтому Москва пытается давить на него через диверсии, кибератаки и угрозы критической инфраструктуре, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Летом в Германии произошла серия инцидентов, которые власти связали с российской разведкой. 4 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили начиненные взрывчаткой беспилотники. Все взлетно-посадочные полосы пришлось закрыть.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отсутствие жертв было «чистой случайностью». Германия и американская разведка возложили ответственность за атаку на Россию, Москва это отвергла.

3 сентября взрывчатку обнаружили возле штаб-квартиры производителя электроники Rohde & Schwarz. Компания поставляет продукцию, которая используется в оборонной промышленности. В Германии подозревают российский след.

Подобные инциденты происходят и в других странах. В Польше расследуют убийство российского диссидента Роберта Кузовкова и атака на крупнейшего в ЕС производителя беспилотников. В Эстонии пожар в здании оборонной компании Milrem Robotics расследуют как возможный акт саботажа. Дания сообщила о попытках российских агентов вербовать граждан для атак на оборонный сектор, а Финляндия усиливает охрану границы с Россией.

Европа пока вынуждена играть по навязанным Москвой правилам. Российские диверсии и операции выявляют, расследуют и предотвращают, но ответных мер, способных создать для Кремля реальную ответственность, недостаточно. Это позволяет России наращивать давление на европейские страны и действовать все смелее.

«Мы должны наносить удары там, где это больно», — призывает эксперт CEPA Ян Каллберг. Давление следует направлять на окружение российской власти и прежде всего на состоятельные слои общества в Москве и Санкт-Петербурге.

«Пока база власти Путина стабильна, эта война и провокации против Европы не прекратятся», — сказал Каллберг.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар