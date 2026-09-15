CEPA: Германия стала главным врагом России в Европе 1 15.09.2026, 11:42

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Европе пора жестче отвечать на агрессию Кремля.

Россия усиливает гибридную кампанию против европейских стран, а главной целью все чаще становится Германия. Именно Берлин играет одну из ключевых ролей в поддержке Украины и укреплении европейской обороны, поэтому Москва пытается давить на него через диверсии, кибератаки и угрозы критической инфраструктуре, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Летом в Германии произошла серия инцидентов, которые власти связали с российской разведкой. 4 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили начиненные взрывчаткой беспилотники. Все взлетно-посадочные полосы пришлось закрыть.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отсутствие жертв было «чистой случайностью». Германия и американская разведка возложили ответственность за атаку на Россию, Москва это отвергла.

3 сентября взрывчатку обнаружили возле штаб-квартиры производителя электроники Rohde & Schwarz. Компания поставляет продукцию, которая используется в оборонной промышленности. В Германии подозревают российский след.

Подобные инциденты происходят и в других странах. В Польше расследуют убийство российского диссидента Роберта Кузовкова и атака на крупнейшего в ЕС производителя беспилотников. В Эстонии пожар в здании оборонной компании Milrem Robotics расследуют как возможный акт саботажа. Дания сообщила о попытках российских агентов вербовать граждан для атак на оборонный сектор, а Финляндия усиливает охрану границы с Россией.

Европа пока вынуждена играть по навязанным Москвой правилам. Российские диверсии и операции выявляют, расследуют и предотвращают, но ответных мер, способных создать для Кремля реальную ответственность, недостаточно. Это позволяет России наращивать давление на европейские страны и действовать все смелее.

«Мы должны наносить удары там, где это больно», — призывает эксперт CEPA Ян Каллберг. Давление следует направлять на окружение российской власти и прежде всего на состоятельные слои общества в Москве и Санкт-Петербурге.

«Пока база власти Путина стабильна, эта война и провокации против Европы не прекратятся», — сказал Каллберг.

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