Лявон Вольский: Никогда не переставай мечтать 15.09.2026, 11:23

Лявон Вольский

Белорусский музыкант в свой день рождения напомнил о политзаключенных.

Фото Лявона Вольского на фоне граффити «Freedom for all political prisoners» в Берлине опубликовано в его аккаунте в Threads.

Также на снимке видны надписи «Свободу Беларуси» и «Никогда не переставай мечтать».

Лявон Вольский - белорусский деятель культуры, гитарист, вокалист, клавишник, автор музыки и текстов, аранжировщик, поэт, художник, прозаик, радиоведущий, лидер групп N.R.M. и Крамбамбуля, обладатель многочисленных музыкальных наград, как персональных, так и в качестве участника различных коллективов.

Родился 14 сентября 1965 года в Минске.

В конце 2023 года белорусские суды внесли в список экстремистских материалов страницы Вольского в Telegram и Instagram.

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