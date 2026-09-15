Лявон Вольский: Никогда не переставай мечтать
- 15.09.2026, 11:23
Белорусский музыкант в свой день рождения напомнил о политзаключенных.
Фото Лявона Вольского на фоне граффити «Freedom for all political prisoners» в Берлине опубликовано в его аккаунте в Threads.
Также на снимке видны надписи «Свободу Беларуси» и «Никогда не переставай мечтать».
Лявон Вольский - белорусский деятель культуры, гитарист, вокалист, клавишник, автор музыки и текстов, аранжировщик, поэт, художник, прозаик, радиоведущий, лидер групп N.R.M. и Крамбамбуля, обладатель многочисленных музыкальных наград, как персональных, так и в качестве участника различных коллективов.
Родился 14 сентября 1965 года в Минске.
В конце 2023 года белорусские суды внесли в список экстремистских материалов страницы Вольского в Telegram и Instagram.