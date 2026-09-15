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В Гродненской области задержали «соломенных воров»

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  • 15.09.2026, 11:04
  • 3,256
В Гродненской области задержали «соломенных воров»

Власти спохватились после 26-го рулона.

В Зельвенском районе обнаружили двух предприимчивых сельчан, которые вывозили с поля тюки сена и соломы. Силовики пришли к ним после 26-го похищенного рулона, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Жители Зельвенского района 45 и 72 лет регулярно похищали с поля местного сельхозпредприятия рулоны сена и соломы. Всего успели забрать 26 рулонов.

Украденное вывозили на гужевой повозке. Собирались использовать все в хозяйстве. Общая сумма ущерба превысила 1200 рублей.

Действиям подозреваемых дана правовая оценка. За кражу, совершенную группой лиц, им грозит до четырех лет лишения свободы.

«Как показывают криминальные сводки, граждане готовы присваивать любое имущество, включая крупногабаритные объекты», — отмечают в УВД.

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