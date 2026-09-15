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Дроны сорвали геополитический форум Кремля в Сочи

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  • 15.09.2026, 10:27
  • 5,834
Дроны сорвали геополитический форум Кремля в Сочи
Иллюстративное фото: Данные ИИ

Клуб «Валдай» перенес место конференции.

Ежегодную конференцию Международного дискуссионного клуба «Валдай», на которой Владимир Путин рассказывает о своем взгляде на глобальную политику и миропорядок, перенесли из Сочи в Подмосковье из-за угрозы атак украинских беспилотников, сообщили Financial Times (FT) четыре знакомых с ситуацией источника. По их словам, на переносе настояла служба безопасности российского президента. При этом 120 гостей форума сначала пригласили в Сочи, но в августе предупредили о смене места проведения мероприятия.

Накануне, 14 сентября, клуб «Валдай» официально сообщил, что ежегодная конференция в этом году пройдет с 28 сентября по 1 октября в Московской области. Темой мероприятия станет «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и организаторы конференции не ответили на запросы FT о причинах переноса форума из Сочи в Подмосковье. Как отмечает издание, такое решение указывает на обеспокоенность Кремля по поводу того, что Путин может подвергнуться атаке украинских дронов. При этом президент РФ не появлялся в Сочи с прошлогодней конференции, которая завершилась в начале октября.

До этого Путин посещал свою резиденцию в Сочи «Бочаров ручей» по нескольку десятков раз в год, в том числе справляя там свой день рождения и день рождения матери двух своих сыновей, бывшей гимнастки Алины Кабаевой, писала FT. Так, в последний год перед полномасштабным вторжением в Украину Путин посетил Сочи 24 раза. Однако в 2024 и 2025 годах совершил лишь по две поездки. При этом с октября 2025-го он практически не ездил по российским регионам и посетил города за Уралом, куда почти не долетают украинские дроны.

В то же время Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили удары беспилотниками по объектам в Краснодарском крае. Так, 9 августа дроны поразили позицию зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Геленджике, которая (находилась недалеко от «дворца Путина» https://charter97.org/ru/news/2025/8/28/653674/), сообщал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной «Мадяр»). 4 сентября под удар попал дивизион комплекса С-300 или С-400 рядом с поселком Сириус, писала Astra. В нескольких десятках километров от Сириуса находится резиденция Путина «Бочаров Ручей».

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