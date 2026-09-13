Соратник Путина сломал шею в Сибири 29 13.09.2026, 18:31

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Сергей Миронов

Фото: ТАСС

Один из самых активных «ястребов» российской Госдумы был пьян.

Открылись новые детали о недомогании 73-летнего лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, из-за которого он пропускает предвыборную кампанию. Оказалось, соратник Кремля получил тяжелую травму, когда ушел в запой. Об этом рассказал российский журналист Олег Кашин, передает Dialog.UA.

В конце августа появилась информация о том, что Миронов на одном из предвыборных мероприятий вел себя неадекватно: не мог сформулировать мысли, путался в словах и терял нить разговора.

Почти сразу же его спецслужба объявила о «травме», из-за которой российский политик прекращает участие в предвыборной агитации. Это запустило слухи об инсульте и других тяжелых болезнях. Однако правда оказалась намного прозаичнее, утверждает Кашин.

«Расскажу про Сергея Миронова, за здоровьем которого все взволнованно следят последние недели. Были публикации, что у него что-то с головой, он не может связно произносить речь, и, возможно, инсульт, возможно, Альцгеймер, и все тяжело. Сегодня Миронов опроверг информацию о том, что он плох, дав интервью телеканалу «Россия 24», но дал его голосом, без видеосвязи. На самом деле, вернувшись из долгосрочной завязки традиционному пьянству своему, Миронов где-то в Сибири между Барнаулом и Сибирском на трассе захотел пописать, споткнулся, упал в овраг и сломал себе шею», — рассказал журналист.

Отметим, что Миронов — один из самых активных «ястребов» российской Госдумы. Он с 2014 года поддерживает агрессию против Украины, требуя оккупации всей страны.

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