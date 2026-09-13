Украина ввела специальный режим вдоль границы с Беларусью 13.09.2026, 11:19

Особые правила будут действовать на период военного положения.

В Украине был введен специальный пограничный режим в километровой полосе вдоль государственной границы с Россией и Беларусью. Новые правила предусматривают ряд ограничений на пребывание людей и работ в этой зоне.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В ГНСУ объяснили, что решение было принято для усиления обороноспособности Украины в условиях длительной российской агрессии. Среди прочего пограничники указывают на риск использования территории Беларуси для дестабилизации ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания угроз национальным интересам Украины.

В то же время, новый режим предусматривает конкретные ограничения для людей, находящихся в определенной зоне.

В частности, в пределах километровой полосы запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Также там нельзя проводить работы, не связанные с отпором вооруженной агрессии против Украины, обороной государства или охраной государственной границы.

В ГНСУ отметили, что ограничения распространяются на все земельные участки, которые входят в определенную километровую полосу вдоль линии государственной границы.

При этом специальный режим не является постоянным. В пограничной службе отметили, что установленные ограничения носят временный характер и будут действовать исключительно в течение действия правового режима военного положения.

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