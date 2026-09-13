Из самого популярного театра Беларуси ушла одна из ведущих актрис 13.09.2026, 10:49

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Екатерина Кошелева

Фото: puppet-minsk.by

Причины остаются неизвестными.

Из Белорусского государственного театра кукол ушла актриса Екатерина Кошелева. Об этом стало известно редакции «Зеркала». Ее фамилия исчезла с сайта театра.

О причинах ухода Кошелевой из театра (было это увольнение или самостоятельное решение актрисы) неизвестно.

Екатерина работала в составе труппы четверть века, с 2001 года. В десятые годы она успешно играла в спектаклях «Мальчик, который плавал с пираньями» и «Mann ist Mann». В двадцатые годы в таких постановках, как «Хутор», «На черной-черной улице». Особенно популярной среди зрителей была ее роль певицы в спектакле «Записки юного врача».

Екатерина Кошелева в спектакле «Записки юного врача». Фото: архив Беларусского государственного театра кукол, TUT.BY

Столичный Белорусский государственный театр кукол в последнее время чрезвычайно популярен среди зрителей. Некоторые месяцами пытаются попасть туда на постановки для взрослых, так как достать билеты непросто.

12 сентября 2026 года главного режиссера театра Евгения Корняга назвали «Минчанином года» в номинации «культура».

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