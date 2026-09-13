«Кончаются русские мужики» 12 13.09.2026, 10:58

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Захар Прилепин

Z-пропагандист Прилепин заволновался.

Российский ультрапатриот, Z-писатель и экс-депутат Госдумы Захар Прилепин на Московской международной книжной ярмарке требовал восстановить Русскую империю. В той же речи он признавал, что на захват Украины у РФ сил нет. Об этом сообщает Dialog.UA.

Прилепин требовал захватить как минимум 2-3 постсоветские страны, потому что по итогу «СВО» у РФ почти не осталось мужчин для новых захватнических воен.

«Я за восстановление империи! Я не только за (оккупацию — ред.) Украины, я за ряд как минимум других территорий бывшей Российской империи и Советского Союза, которые должны к нам вернуться. Потому что их завоевывали наши предки. У нас не достает уже людей только для противостояния с Украиной, для войны с Украиной. У нас кончаются русские мужики! Нам нужно еще 2-3 республики, где мы сможем подпитать себя военной и рабочей силой», — заявил Z-писатель.

В той же речи он признавал, что сил у России нет даже на захват Украины. «Мы присоединим Донбасс в течение полугода — года и отрапортуем, что это огромная, великая победа, которую мы хотели. Ни про какой Киев, Одессу речи даже не идет», — сказал Прилепин.

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