Россия столкнулась с проблемами поставок реактивных двигателей для БПЛА из Китая

Россия столкнулась с проблемами поставок реактивных двигателей для БПЛА из Китая2
- 13.09.2026, 9:15
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Украинская разведка обнаружила интересные факты.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что у России начались проблемы с двигателями для БПЛА. В частности, речь идет о реактивных двигателях, поставлявшихся из Китая.
По словам военного, именно международные санкции играют решающую роль в ослаблении российского производства беспилотников. Об этом он заявил в ходе конференции YES Annual Meeting 2026, сообщает РБК-Украина.
«Мы знаем все предприятия и компании, участвующие в производстве, в частности в совместном производстве с китайскими компаниями. Но, к сожалению, многие из них находятся далеко от нашей границы — более чем в 2000 километрах», — сказал представитель ГУР.
По словам Скибицкого, санкционное давление уже создает для России проблемы с получением реактивных двигателей для беспилотников, импортируемых из Китая. Он отметил, что Пекин осознает возможные последствия дальнейших поставок в РФ для собственной промышленности. Речь идет, в частности, о рисках, связанных с передачей химических элементов и электронных компонентов.
«ГУР располагает официальными документами и отчетами Генерального штаба РФ, адресованными министру обороны РФ, о серьезных проблемах с доставкой компонентов из Китая в Россию. Это действительно работает», — заявил представитель ГУР.