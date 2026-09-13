Дроны атаковали два крупных НПЗ в России: местные жители в панике

Дроны атаковали два крупных НПЗ в России: местные жители в панике8
- 13.09.2026, 8:57
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Испуганные россияне опубликовали видео взрывов.
Ночью 13 сентября раздались взрывы в Татарстане и в Краснодарском крае РФ. В Нижнекамске, по предварительным данным, целью атаки стал местный нефтеперерабатывающий комплекс, сообщает OBOZ.UA.
Еще один НПЗ мог быть поражен в Славянске-на-Кубани. О взрывах на территории РФ писали Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+.
Взрывы в Нижнекамске
Жители Нижнекамска в Татарстане этой ночью жаловались на взрывы и публиковали соответствующие видео. В городе работала ПВО, однако, похоже, не всегда успешно.
У некоторых из «операторов» «хлопки» вызвали настоящую истерику.
Supernova+ утверждает, что в городе был атакован НПЗ. Очевидно, речь идет о Нижнекамском нефтеперерабатывающем комплексе, в состав которого входит НПЗ «Танеко». Также в городе расположены НПЗ «ТАИФ-НК» и «Нижнекамскнефтехим».
Каждое из этих предприятий имеет важное значение для топливной инфраструктуры РФ. Поэтому они не раз становились целью дальнобойных беспилотников.
В Exilenova+ по состоянию на 7 часов утра проявляли большую осторожность и возможные цели атаки не называли.
Официальных заявлений российских властей о последствиях атаки не поступало.
Взрывы в Славянске-на-Кубани
Шумно было ночью и в Славянске-на-Кубани, что в Краснодарском крае РФ.
Видео оттуда в сети мало, они в основном фиксируют звуки взрывов.
По данным Supernova+, там якобы были атакованы ТЭС и НПЗ, на последнем, как утверждает канал, вспыхнул пожар.
Свое утверждение Supernova+ подкрепляет скриншотом из российского паблика.
Независимое российское издание ASTRA провело OSINT-анализ кадров из сети – и также пришло к выводу, что в Славянске-на-Кубани горит НПЗ.
«На видео, которые распространяются в сети, можно увидеть поднимающееся над НПЗ зарево. Официально о поражении НПЗ не сообщалось. Последний раз НПЗ в Славянске был атакован в июне, тогда там тоже произошел пожар», – отмечено в сообщении.
Славянский НПЗ, который мог стать целью атаки, является одним из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод производит, в частности, авиационный керосин, мазут, вакуумный газойл и стабильный газовый бензин.