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Дроны атаковали два крупных НПЗ в России: местные жители в панике

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  • 13.09.2026, 8:57
  • 12,562
Дроны атаковали два крупных НПЗ в России: местные жители в панике

Испуганные россияне опубликовали видео взрывов.

Ночью 13 сентября раздались взрывы в Татарстане и в Краснодарском крае РФ. В Нижнекамске, по предварительным данным, целью атаки стал местный нефтеперерабатывающий комплекс, сообщает OBOZ.UA.

Еще один НПЗ мог быть поражен в Славянске-на-Кубани. О взрывах на территории РФ писали Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+.

Взрывы в Нижнекамске

Жители Нижнекамска в Татарстане этой ночью жаловались на взрывы и публиковали соответствующие видео. В городе работала ПВО, однако, похоже, не всегда успешно.

У некоторых из «операторов» «хлопки» вызвали настоящую истерику.

Supernova+ утверждает, что в городе был атакован НПЗ. Очевидно, речь идет о Нижнекамском нефтеперерабатывающем комплексе, в состав которого входит НПЗ «Танеко». Также в городе расположены НПЗ «ТАИФ-НК» и «Нижнекамскнефтехим».

Каждое из этих предприятий имеет важное значение для топливной инфраструктуры РФ. Поэтому они не раз становились целью дальнобойных беспилотников.

В Exilenova+ по состоянию на 7 часов утра проявляли большую осторожность и возможные цели атаки не называли.

Официальных заявлений российских властей о последствиях атаки не поступало.

Взрывы в Славянске-на-Кубани

Шумно было ночью и в Славянске-на-Кубани, что в Краснодарском крае РФ.

Видео оттуда в сети мало, они в основном фиксируют звуки взрывов.

По данным Supernova+, там якобы были атакованы ТЭС и НПЗ, на последнем, как утверждает канал, вспыхнул пожар.

Свое утверждение Supernova+ подкрепляет скриншотом из российского паблика.

Независимое российское издание ASTRA провело OSINT-анализ кадров из сети – и также пришло к выводу, что в Славянске-на-Кубани горит НПЗ.

«На видео, которые распространяются в сети, можно увидеть поднимающееся над НПЗ зарево. Официально о поражении НПЗ не сообщалось. Последний раз НПЗ в Славянске был атакован в июне, тогда там тоже произошел пожар», – отмечено в сообщении.

Славянский НПЗ, который мог стать целью атаки, является одним из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод производит, в частности, авиационный керосин, мазут, вакуумный газойл и стабильный газовый бензин.

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