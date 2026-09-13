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Что будет с войной в Украине до конца года

  • 13.09.2026, 6:30
  • 1,666
Что будет с войной в Украине до конца года
ФОТо: ГЕНШТАБ ЗСУ

Прогноз от командиров «Хартии», «Азова» и Третьего корпуса.

Россия осенью готовится провести дополнительную мобилизацию и изменить тактику на фронте, однако Кремль может искать мир уже весной в случае успешной защиты украиной неба от баллистики и применения новых технологий.

Об этом на конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, говорили командиры «Хартии», «Азова» и Третьего корпуса, сообщает РБК-Украина.

Окно для переговоров будет весной

Россияне сейчас ставят перед собой две ключевые цели - окончательный захват Донецкой и Луганской областей, а также экономический и гражданский террор, чтобы сломить возможности Украины к обороне, говорит командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

- Военное руководство России поставило выполнить эту задачу (захват Донецкой и Луганской областей, - ред.) до середины апреля. Политическое руководство России требует от них закончить это вообще в совершенно фантастические сроки до начала нового 2027 года, - пояснил Белецкий.

По его мнению, у Сил обороны есть все шансы удержать выгодные рубежи, так называемый пояс городов-крепостей в Донецкой области, и улучшить положение на некоторых участках фронта.

- Думаю, в ближайший месяц мы эти улучшения всему миру продемонстрируем, – отметил бригадный генерал.

Вместе с тем он признает, что следующая зима будет очень непростой для Украины.

- Наша победа или поражение здесь будет зависеть от того, закроем ли мы украинское небо этой зимой - от ракетной угрозы, баллистики, и от реактивной угрозы: реактивных дронов типа «Шахед» и «Бандероль», - отметил командир Третьего корпуса.

Если фронт и тыл удержатся следующей зимой, тогда, по мнению Белецкого, в марте-апреле перед Россией встанет экзистенциальный вопрос - зачем и как вообще продолжать войну, поскольку она не достигнет ни одной из своих стратегических целей.

«И я думаю, что это было бы, возможно, идеальным моментом для устойчивых переговоров и устойчивого мира на если не полностью, то в значительной степени на украинских условиях», - сказал Белецкий.

Дроны атакуют из-под земли

Технологии очень быстро меняются на поле боя, говорит командир 2-го корпуса НГУ «Хартия» Игорь Оболенский.

«То, что было два года назад, это вообще не обсуждается. Технологии меняются, 2-3 месяца и смена», - отметил он.

По словам командира «Хартии», в зоне ответственности его корпуса поле боя «ушло под землю».

«Мы начали воевать под землей. И к нам все приезжают, я показываю, рассказываю, что у вас нет опыта сейчас - Западные страны - проведение фланговой атаки под землей. У нас уже есть. В настоящее время мы применяем дроны от DJI тоже под землей», - рассказал Оболенский.

Что касается защиты неба, то, по его мнению, сейчас нужно вместе с партнерами строить 2-3-эшелонную оборону.

- Если мы верим с вами в технологию, такую, как реактивные дроны, по моему личному мнению, это проблема. Нет, я в них сильно не верю, я верю только в ракеты, которые будут останавливать, и КАБы, и реактивные дроны, - отметил Оболенский.

Здесь, по мнению военного, требуется максимальное привлечение западных партнеров.

- Нужно разрабатывать ракету малой дальности, нужно работать с носителями этих ракет воздух-воздух, - добавил он.

Кремль готовит мобилизацию после выборов

Россия готовится усиливать наступление осенью, говорит командир корпуса «Азов» Денис «Редис» Прокопенко. И этот процесс может начаться очень скоро после местных выборов в РФ.

- На конец сентября месяца до начала зимы противник может достаточно быстро мобилизовать до 600 тысяч военнослужащих. Мы их уже можем увидеть на линии боевого столкновения в ближайшее время к концу этого года, - говорит Прокопенко.

Бросая больше людей на фронт, по мнению командира «Азова», противник будет пытаться до конца осенней кампании зацепиться за какой-нибудь из городов Донецкой области - Доброполье, Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск или Святогорск - и получить возможность выхода на оперативное пространство.

«Мы этого ему сделать не дадим. Шансов на успех у врага нет. Потери на это колоссальные», - отметил военный.

По его подсчетам, за июль на их направлении россияне теряли 123 военнослужащих, а за август - 135.

«Мы ожидаем, что в сентябре будет кульминация летней наступательной кампании, поэтому им нужно показать какой-нибудь результат», - считает Прокопенко.

Уже с октября, по его мнению, от россиян следует ожидать смены тактики.

«Мы связываем это с тем, что будут резкие изменения в погодных условиях. Начнутся сильные дожди, начнутся туманы, сократится световой день. Противник будет вынужден с тактики малых пеших групп пересаживаться на тяжелую бронированную технику и пытаться совершать механизированные прорывы в глубину обороны», - говорит он.

Кроме того, он не исключает, что часть мобилизованного резерва, сформированного к началу зимы, противник может задействовать в целях сковывания усилий Сил обороны, в том числе на границе в Сумской и Черниговской областях, а также продолжать террор столицы.

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