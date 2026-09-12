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В Хорватии заработала первая в Европе служба роботакси

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  • 12.09.2026, 21:52
  • 1,590
В Хорватии заработала первая в Европе служба роботакси

Роботакси уже можно вызвать через приложение.

В Загребе (Хорватия) начала работать первая в Европе служба беспилотных такси. Это не испытания и не демонстрационные поездки — роботакси уже можно вызвать через приложение. За десятки тысяч километров поездок не было зарегистрировано ни одной аварии, пишет «Европульс».

Роботакси сами строят маршрут и передвигаются по городу с помощью камер и радаров. Вызов устроен почти так же, как в обычных сервисах такси — сначала надо через приложение заказать поездку, а затем там же ее оплатить.

Когда машина подъезжает, ее нужно найти по номеру в приложении. Садиться можно только на заднее сидение, а чтобы начать поездку, необходимо закрыть дверь, пристегнуться и нажать кнопку старта на экране в салоне.

Беспилотные машины ездят не только по городу, но и в аэропорт. Пока для пассажиров открыто около 500 точек посадки и высадки, но в ближайшем будущем, обещает запустившая сервис компания, услугой можно будет воспользоваться по любому адресу.

Пока любая поездка стоит 1,99 евро вне зависимости от расстояния. Так компания хочет привлечь пользователей и получить больше отзывов. Интерес к сервису высокий: в листе ожидания уже около 4000 человек.

Это важное отличие от подобных проектов в Европе. В разных странах уже проходили тесты роботизированных такси и автономных шаттлов, но Загреб стал первым европейским городом, где беспилотные такси уже работают.

Пока в салоне находятся обученные операторы. Они не управляют автомобилем как обычные таксисты, но следят за поездкой и могут вмешаться, если потребуется. В дальнейшем поездки перейдут на полностью беспилотный режим.

Первые пассажиры в основном оценивают поездки высоко — по данным службы роботакси, 90% пользователей поставили сервису четыре или пять звезд.

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