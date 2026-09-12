Буданов: Давайте верить в Америку 1 12.09.2026, 21:22

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Глава Офиса президента Украины напомнил о санкциях против России.

Американская поддержка важна, но также Украине необходимо сохранять внутреннее единство и полагаться на свои силы.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в рамках конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука.

«Давайте все будем верить в Америку. Нам точно ее помощь нужна. И то, что ситуация немного изменилась в отношении Украины, все так и есть. Надеюсь, изменилось к лучшему. Как минимум, хочется в это верить», - сказал Буданов.

В то же время руководитель ОП Украины призвал не забывать и о внутренних процессах в Украине, а также о санкционном давлении на Россию.

«За нас никто ничего делать не будет. Постоянная поддержка Украины, удержание единства, в сочетании и с санкционным давлением... И об этом тоже нужно не забывать говорить, потому что 21 пакет санкций уже ввели (в ЕС - ред.). Это все прекрасно, но ведь идут новые и новые (пакеты - ред.), это значит, что, мягко говоря, недоработана еще эта работа», - отметил он.

По словам Буданова, нужно определить, действительно ли партнеры хотят санкциями подтолкнуть Россию к каким-то решениям, или это просто «какой-то процесс».

«Я хочу верить, что все же это механизм, а не только процесс. Так что давайте еще раз скажу: верить в Америку, верить в Европу и верить, главное, в Украину. Вместе мы сила. Если мы едины, ну никто ничего не сделает. Если будем «Лебедь, Рак и Щука», ну, извините, результат будет соответствующий», - резюмировал руководитель ОП.

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