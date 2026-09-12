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«Как на эти деньги жить?»

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  • 12.09.2026, 21:14
  • 4,718
«Как на эти деньги жить?»

Белорусы — о трудностях с поиском работы и зарплаты, которых не хватает.

Белоруска Наталья опубликовала в Threads крик души — с высшим юридическим образованием в офисе она получает 1200 рублей, но этого не хватает на всю семью. Женщина задается вопросом: как у остальных получается зарабатывать больше, покупать квартиры и путешествовать? В комментариях ее поддержали, пишет «Зеркало».

«Работы нет. Нет, работа есть. Зарплаты нет. Я достигла той точки, когда просто сидишь и рыдаешь от бессилия и безысходности, — пишет Наталья. — Я не могу позволить себе за 1200 бел. рублей в месяц сидеть в офисе с утра до вечера и работать за троих на одну зарплату. У нас дети, арендная квартира…»

При этом, отмечает белоруска, создается впечатление, что у всех остальных с деньгами все в порядке.

«Вокруг только и видишь: машины, квартиры, путешествия. Как? Вот как? У меня высшее юридическое, я работала последние четыре года культорганизатором, более 10 лет в копирайтерстве — и я на грани отчаяния», — делится она.

Крик души Натальи поняли многие, кто сейчас находится или был в похожей ситуации.

«Вот! Чисто мои мысли. Ищу работу, но зарплаты просто удручающие. Это же не на жизнь, а на оплату счетов. Как, блин, на эти деньги жить? И где работают все эти люди с машинами, квартирами, отдыхом хотя бы раз в год? Море только снится, а на 1200 даже сниться перестанет».

«Прекрасно понимаю. Только работы все-таки нет. Чепухня одна, куда даже душа не лежит. Как говорится, бери что есть, ходи как на каторгу, заработай на миску супа и не ной. Мрак, короче. Если бы зарплата мотивировала туда ходить — это одно, потерпеть можно. А так — ни того, ни другого. Держитесь там, вы не одиноки».

«То же самое, хочу зарабатывать среднюю зарплату. Но быть просто специалистом с хорошими рекомендациями и опытом недостаточно. На «Работа.бай» уже около 10 отказов».

«Я таксама не ўяўляю, як можна з такім заробкам жыць пры такіх коштах на арэнду».

«Легко, все в кредит. И большинству помогают родители и бабушки. Бабки до смерти растят свиней и бульбу, а родители сидят на пенсии, на работах, чтобы только дитятко создало иллюзию красивой жизни».

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