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Синоптик рассказал, когда в Беларусь вернется тепло

  • 12.09.2026, 21:32
  • 4,688
Синоптик рассказал, когда в Беларусь вернется тепло
Иллюстрационное фото

Бабье лето уже близко.

В середине сентября белoрусов ждет «по-осеннему умеренная» погода — без холодов, но и и без жары. В начале недели возможны дожди и порывистый ветер. А к концу в Беларусь может прийти бабье лето. Об этом в прогнозе погоды на неделю с 14 по 20 сентября рассказал синоптик Дмитрий Рябов на провластном ОНТ.

В понедельник погодные условия будут определяться областью повышенного атмосферного давления и слабо выраженными атмосферными фронтами. Ожидается переменная облачность. Ночью кратковременные дожди пройдут преимущественно в западных районах, а днем осадки прогнозируются на большей части территории страны. Под утро слабый туман. Ветер западный, умеренный. Ночью от +9 до +15 градусов. Днем от +14 по западу страны до +22 по юго-востоку.

Во вторник атмосферный фронт отступит за пределы Беларуси, а характер погоды будет определять область повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не прогнозируется, ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Влажность до 70%. Утром местами туман. Ночью от +6 до +11 градусов, днем от +16 по Витебской области до +22 по Гомельской.

В среду днем на погоду в западных районах страны повлияет холодный влажный атмосферный фронт. Он принесет дожди, местами сильные, не исключены грозы. В ночные и утренние часы возможен слабый туман, влажность воздуха будет достигать 90%. Ветер ожидается южных направлений, умеренный, временами порывистый. Ночью от 9 до 14 тепла. Днем от +13 по Гродненской области до +25 по Гомельской.

Предварительно, в начале второй половины недели погодные условия продолжат определять ненастные, контрастные атмосферные фронты и влажные воздушные массы. В четверг будет преобладать облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут дожди, возможны грозы. Ветер западный, порывистый. Ночью и утром местами туман. Влажность воздуха высокая. Ночью от +10 до +15 градусов. Днем от +15 по северо-западу до +22 по юго-востоку.

В пятницу погода улучшится. Облачность будет не такой ощутимой, в большинстве районов к тому времени закончатся дожди. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Ночью и утром местами туман — видимость до полукилометра. Ночью от +8 до +13 градусов, днем от +17 до +23, по Брестской области до +25.

В выходные сохранится спокойная и теплая для осени погода. Под влиянием антициклона, смещающегося с востока, в регион начнут поступать более теплые воздушные массы. В субботу ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Влажность до 70%. Температура ночью от +9 до +13. Днем от +19 до +24 градусов, по западу Беларуси — до +26.

В воскресенье погода существенно не поменяется. Сохранится влияние антициклона и теплого воздуха с южных широт. Ожидается переменная облачность, дожди в большинстве районов маловероятны. Ночью и утром местами туман — видимость до полукилометра. Ветер южный, умеренный. Ночью от +7 до +12 градусов, днем от +20 по Витебской области, а также до +25…+27 по Брестской и Гомельской.

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